Le souhait de départ de Noah Atubolu ne devrait plus rencontrer d’obstacle au SC Fribourg. Selon les informations de kicker, le gardien dispose d’offres de l’Olympique de Marseille, du SSC Naples et de l’AFC Bournemouth. Afin de faciliter le départ du portier et d’éviter un rôle de remplaçant en tribune, le club de Bundesliga se montrerait donc prêt à faire des compromis sur le package de transfert négocié. Au lieu des 20 millions d’euros initialement évoqués, le club réclame désormais 15 millions d’euros pour son joueur formé au club.

Le gardien lui-même adopterait également un ton plus mesuré : alors qu’Atubolu laissait encore clairement entrevoir, il y a quelques mois, une préférence pour la Premier League, il envisage désormais aussi un engagement en Serie A italienne après une certaine désillusion dans ce poker. Selon Bild et Gazzetta dello Sport, son management s’est déjà rendu à Naples en milieu de semaine pour négocier.

Au SSC Naples, Atubolu se verrait également promettre, comme à l’Olympique de Marseille, un rôle de numéro un. La situation chez les Sud-Italiens semble toutefois complexe, puisque les Azzurri ont récemment recruté définitivement Vanja Milinkovic-Savic.

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Où va signer Noah Atubolu, le gardien de Fribourg ?

Le joueur de 29 ans y a évolué l’an passé sous forme de prêt en provenance du Torino FC, opération pour laquelle des frais de 15 millions d’euros avaient déjà été nécessaires, avant qu’une obligation d’achat de six millions d’euros n’entre désormais en vigueur.

La Juventus Turin serait également intéressée. Chez les Bianconeri, le natif de Fribourg devrait faire face à la concurrence de Michele Di Gregorio. À l’AFC Bournemouth, club de Premier League entraîné par Marco Rose, un duel l’attendrait pour la place dans les buts avec Djordje Petrovic, titulaire la saison dernière.

Le fait que le gardien titulaire jusqu’ici souhaite quitter le Sport-Club à un an de la fin de son contrat est déjà établi depuis un certain temps. Fribourg a recruté Mio Backhaus, 22 ans, comme successeur désigné.