Paraguay - France : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Paraguay - France : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale Philadelphia Stadium

Le coup d’envoi de Paraguay – France sera donné le 4 juillet 2026 à 21 h 00 GMT (17 h 00 EST).

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Les favoris du tournoi affrontent des tueurs de géants en pleine forme lors d’une rencontre historique en phase à élimination directe

Un affrontement passionnant en huitièmes de finale mettra aux prises deux équipes aux trajectoires opposées, sur la pelouse du Philadelphia Stadium. Didier Deschamps dirige une équipe de France au jeu redoutable, grande favorite du tournoi, qui vise à prolonger sa série de performances impeccables dans la poule nord-américaine.

Elle défie une sélection paraguayenne accrocheuse, dirigée par Gustavo Alfaro, qui a ébloui la planète foot en éliminant l’Allemagne, quadruple championne du monde, dès les seizièmes de finale. Si l’attaque française fait figure d’élite, le souvenir de leur confrontation historique en huitièmes de finale de 1998 – où les Bleus avaient dû compter sur un but en or spectaculaire de Laurent Blanc à la 114e minute pour venir à bout de la Albirroja – prouve que les Sud-Américains savoureront leur rôle d’outsiders imprévisibles.

Comment les deux équipes en sont arrivées là

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Le Paraguay a écrit l’un des chapitres les plus retentissants de son histoire récente en éliminant l’Allemagne au tour précédent. Après l’ouverture du score en temps réglementaire par la jeune pépite de Strasbourg, Julio Enciso, les hommes d’Alfaro ont fait preuve d’une solidité défensive impressionnante pour pousser les géants européens jusqu’à une séance de tirs au but dramatique, au cours de laquelle le gardien Orlando Gill s’est imposé comme le héros ultime et a offert une qualification digne d’un conte de fées.

De son côté, la France a réalisé un parcours parfait et fulgurant. L’équipe de Deschamps a d’abord balayé l’Irak et la Norvège en phase de poules, puis elle a confirmé sa domination en battant la Suède 3-0 au tour suivant. Portée par une attaque explosive, la sélection tricolore aborde ce quart de finale avec l’intention d’imposer son autorité.

Des retours clés et une profondeur offensive redoutable pour structurer le jeu

Sur le plan tactique, la sélection sud-américaine bénéficie d’un renfort de poids : le meneur de jeu de Brighton, Diego Gómez, revient de suspension et devrait retrouver le milieu de terrain aux côtés d’Andrés Cubas. En défense, José Canale conservera sa place aux côtés du vétéran Gustavo Gómez pour former un duo solide.

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Côté français, l’infirmerie est quasi vide : seul l’attaquant de l’Inter, Marcus Thuram, traîne une petite gêne au mollet. Le capitaine Kylian Mbappé, en chasse du record absolu de buts dans la compétition, mène l’offensive, épaulé par la créativité étincelante de Michael Olise, auteur de cinq passes décisives et à une unité seulement du record de Pelé pour un seul Mondial.

Des ailes vives face à un bloc bas discipliné : tel est l’enjeu principal de la rencontre.

La bataille tactique tournera autour de la réduction des espaces face à l’excellence individuelle. La France aime étirer le terrain, exploitant la vitesse fulgurante d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola sur les ailes pour repousser les arrières latéraux et créer des intervalles de passe isolés pour Mbappé dans la surface.

Le plan de jeu du Paraguay s’appuiera sur un bloc défensif ultra-discipliné, conçu pour étouffer les espaces dans les couloirs centraux. Alfaro cherchera à densifier le milieu de terrain afin de perturber la distribution d’Aurélien Tchouaméni et d’Adrien Rabiot, dans le but de relancer rapidement vers les ailes pour Miguel Almirón et Enciso et frapper la France en contre-attaque.

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Des schémas bien rodés mis à rude épreuve

Le Paraguay doit donc impérativement préserver sa solidité défensive face à une ligne d’attaque explosive qui a inscrit au moins deux buts lors de 16 de ses 17 derniers matchs internationaux.

Les Bleus devront rester concentrés durant les transitions et éviter que leur supériorité initiale ne génère de la passivité face à des Paraguayens capables de transformer une récupération défensive en contre-attaque fulgurante.

Composition probable du Paraguay face à la France

Gill ; Cáceres, G. Gómez, Canale, Alonso ; Galarza, Cubas, D. Gómez ; Almirón, Avalos, Enciso

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Composition probable de la France face au Paraguay

Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne ; Tchouameni, Rabiot ; Dembélé, Olise, Barcola ; Mbappé

Statistiques clés du match Paraguay - France

Le Paraguay s’est qualifié pour la deuxième fois en phase à élimination directe. Avant son triomphe face à l’Allemagne, son seul succès en cinq tentatives remontait également à une victoire aux tirs au but contre le Japon en huitièmes de finale de 2010, après un match nul 0-0.

Le but de Julio Enciso face à l’Allemagne a représenté l’unique réalisation paraguayenne en phase à élimination directe, après cinq matchs sans trouver le chemin des filets.

Le dernier match de la France en Coupe du monde contre une équipe sud-américaine remonte à sa défaite aux tirs au but face à l’Argentine en finale de 2022. Avant cela, les Bleus n’avaient pas été battus par une formation de la CONMEBOL, ni dans le temps réglementaire ni aux tirs au but, depuis leur revers 2-1 contre l’Argentine lors de la phase de poules de 1978.

La France a remporté ses quatre premiers matches d’une phase finale de Coupe du monde pour la deuxième fois seulement de son histoire, après l’avoir déjà fait en 1998. Elle avait ensuite concédé le nul 0-0 face à l’Italie en quarts de finale, avant de se qualifier pour les demi-finales aux tirs au but.

Les Bleus sont par ailleurs la première sélection de l’histoire à inscrire au moins trois buts lors de cinq matches consécutifs dans l’épreuve.

Contre la Suède, Kylian Mbappé a inscrit son septième doublé en Coupe du monde de la FIFA, une marque que nul autre joueur n’a égalée.

Effectif de 26 joueurs du Paraguay

Gardiens : Gatito Fernández, Orlando Gill, Gastón Olveira

Défenseurs : Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Júnior Alonso, Omar Alderete, José Canale, Alexandro Maidana

Milieux de terrain : Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra, Braian Ojeda, Maurício Magalhães, Gustavo Caballero

Attaquants : Alex Arce, Miguel Almirón, Isidro Pitta, Ramón Sosa, Gabriel Ávalos, Antonio Sanabria, Julio Enciso

Effectif de 26 joueurs de la France

Gardiens : Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Défenseurs : Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano

Milieux de terrain : N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaire-Emery

Attaquants : Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Kylian Mbappé, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram

Actualités des équipes et compositions

Gustavo Alfaro n’a signalé ni blessure ni suspension confirmée au sein du groupe paraguayen et n’a pas encore dévoilé de composition probable. Des mises à jour seront apportées à l’approche du coup d’envoi, au fur et à mesure que le onze de départ se précisera.

Didier Deschamps n’a, lui non plus, signalé aucune absence confirmée pour l’instant. Le sélectionneur a aligné un onze de départ contre la Suède avec Mbappé, Olise, Dembélé et Barcola titulaires, et rien n’indique que cette composition sera significativement modifiée. Toute information de dernière minute concernant l’état de forme des joueurs sera communiquée ici avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Le Paraguay aborde la rencontre avec un bilan récent en dents de scie : trois victoires en cinq matchs. Son dernier résultat est un match nul 1-1 contre l’Allemagne lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, score suffisant pour valider son billet. La sélection a aussi battu la Turquie 1-0 et le Nicaragua 4-0, mais une défaite 4-1 face aux États-Unis et un 0-0 contre l’Australie soulignent un manque de constance. Sur l’ensemble de ces cinq sorties, la sélection d’Alfaro a inscrit six buts et en a concédé cinq.

La France arrive forte d’une série de cinq victoires en cinq matchs. L’équipe de Deschamps a battu la Suède 3-0 en seizièmes de finale, puis a enchaîné avec une phase de poules parfaite, marquée par des succès contre la Norvège, l’Irak et le Sénégal. Son seul résultat hors Coupe du monde durant cette série a été une victoire 3-1 en amical contre l’Irlande du Nord. La France a marqué 14 buts et n’en a encaissé que deux au cours de ces cinq rencontres, gardant ses cages inviolées lors de deux matchs.

Bilan des confrontations directes

Le bilan des confrontations directes entre les deux nations est limité mais largement favorable aux Bleus. La dernière rencontre, un match amical disputé en juin 2017, s’est soldée par une victoire 5-0 de la France. Auparavant, un match amical en juin 2014 s’était terminé sur le score de 1-1, et un autre, en mai 2008, s’était conclu sur un nul vierge. Sur ces trois rencontres répertoriées, la France totalise une victoire, deux nuls et six buts marqués, contre un seul encaissé.

Classement

Le Paraguay a terminé troisième du groupe D avant d’aborder les huitièmes de finale, tandis que la France a dominé le groupe I et s’est qualifiée en tant que vainqueur de poule.