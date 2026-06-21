Paraguay - Australie : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Paraguay - Australie : détails du match

Coupe du monde - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Paraguay - Australie sera donné le 26 juin 2026 à 02h00 GMT (25 juin 2026 à 21h00 EST).

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Paraguay - Australie : contexte de la rencontre

Ce rendez-vous californien revêt une importance capitale, puisque ces deux formations du groupe D doivent impérativement consolider ou sauver leur campagne après des rencontres très intenses lors de la deuxième journée. Après une deuxième journée qui a rebattu les cartes – les États-Unis prenant les commandes du groupe grâce à une victoire sans appel 2-0 face à l’Australie, tandis que le Paraguay réagissait en s’imposant 1-0 contre la Turquie malgré l’expulsion de Miguel Almirón en première période –, la marge d’erreur au San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) s’est considérablement réduite. Les deux formations aborderont donc ce rendez-vous de Santa Clara en sachant que leur capacité d’adaptation tactique et une récupération physique optimale après ces rencontres éprouvantes seront décisives pour leurs espoirs de qualification pour les huitièmes de finale.

L’Australie, sous la férule de Tony Popovic, devra maintenir sa solidité défensive et son efficacité offensive, en s’appuyant sur une discipline tactique irréprochable pour préserver sa deuxième place. Popovic misera sur des transitions rapides et sur ses atouts offensifs pour imposer le rythme, dominer le milieu de terrain et percer le verrou sud-américain. Face à eux, la sélection paraguayenne, solide dans son organisation et animée par un esprit de revanche sous la conduite de Gustavo Alfaro, alignera un effectif au physique imposant. « La Albirroja », adepte d’un jeu tenace et de contres-attaques fulgurantes menées par Matías Galarza – auteur du but décisif lors de la deuxième journée – et Julio Enciso, s’épanouit lorsque la discipline tactique est irréprochable sous haute pression.

Dans l’écrin ultramoderne de Levi’s Stadium, le match s’apparente à une partie d’échecs où le moindre ajustement tactique peut faire basculer l’issue. Aucune des deux formations ne peut se permettre une nouvelle faille en phase de transition : la communication au milieu de terrain et la vitesse du marquage en profondeur seront donc décisives. L’Australie, qui vise une qualification directe sous la férule de Popovic, abordera la rencontre avec détermination, tandis que le Paraguay, animé par son audace et malgré l’absence d’Almirón, cherchera un résultat probant pour prendre les commandes du groupe. Avec des scénarios de qualification qui se dessinent, l’enjeu sera clair : décrocher dès le coup d’envoi un billet pour les phases à élimination directe.

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Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la 2e journée ?

États-Unis 2–0 Australie

L'équipe de Tony Popovic a subi des difficultés défensives au Seattle Stadium, où la performance offensive implacable des coorganisateurs l'a contrainte à essuyer une défaite difficile (2-0). Souhaitant rebondir et s'imposer dans le groupe, les Socceroos ont débuté la rencontre en cherchant à assurer leur stabilité défensive, mais ont peiné à se créer des occasions régulières dans l'axe face à un pressing américain fluide.

Leur organisation a été immédiatement bouleversée par un csc précoce (11^e), offrant un élan considérable aux locaux. Solide autour de sa colonne vertébrale défensive, le groupe de Popovic a étouffé les tentatives adverses durant la majeure partie de la période. Cependant, la structure a cédé juste avant la mi-temps : Alex Freeman a conclu un mouvement collectif d’une frappe précise à la 43^e minute. Malgré un surnombre offensif et plusieurs ajustements tactiques en fin de match, les Australiens n’ont pas réussi à percer le bloc américain, et ils devront désormais défendre leur place dans le groupe lors de la dernière journée.

Turquie 0-1 Paraguay

Les hommes de Gustavo Alfaro ont livré une prestation d’une grande discipline et d’une résilience à toute épreuve au San Francisco Bay Area Stadium, conservant leur cage inviolée pour s’imposer de justesse face à la Turquie grâce à une victoire cruciale 1-0. La Albirroja a pris le contrôle total du match dès les premières secondes, ouvrant le score dès la 2e minute lorsque le milieu de terrain Matías Galarza a trouvé le fond des filets d’une frappe chirurgicale.

Toutefois, leur schéma parfaitement huilé a vacillé juste avant la mi-temps : leur star Miguel Almirón a reçu un carton rouge direct dans le temps additionnel de la première période. Réduits à dix pour toute la seconde période, les Paraguayens ont alors imposé leur rigueur tactique. Le dispositif défensif d’Alfaro a étouffé les offensives turques, notamment Arda Güler et Kenan Yıldız, en verrouillant les espaces centraux et en coupant les lignes de passe. Grâce à une arrière-garde héroïque, la « Albirroja » a tenu jusqu’au bout pour décrocher trois points vitaux, qui lui offrent une précieuse bouée de sauvetage dans le groupe D.

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Quels réglages tactiques les deux coachs doivent-ils encore apporter ?

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Australie (Tony Popovic)

Popovic n’a pas besoin d’abandonner le schéma offensif audacieux et rythmé qui a permis aux Socceroos de prendre un élan décisif dès le début du tournoi. Les mouvements verticaux, les rotations rapides sur les ailes et l’efficacité en contre-attaque, alimentés par des options offensives fluides, démontrent que l’Australie possède les outils tactiques pour dominer ses matchs sur la scène internationale.

Toutefois, il devra veiller à ce que son équipe reste concentrée défensivement face à des adversaires capables de conserver le ballon. Contre les États-Unis, l’audace offensive des Australiens a parfois créé de vastes espaces que les latéraux américains ont exploités, entraînant une défaite 2-0. Face à des Paraguayens imposants physiquement, perdre le ballon bêtement en transition serait fatal. Son principal levier d’ajustement réside dans le positionnement de son pivot défensif au milieu de terrain : il devra exiger de ses sentinelles un placement rigoureux pour boucher les demi-espaces centraux et empêcher les contres sud-américains d’isoler ses centraux.

Paraguay (Gustavo Alfaro)

Gustavo Alfaro n’a pas besoin de révolutionner le dispositif pragmatique qui a permis à son équipe de dominer les premières minutes du match, avant qu’un carton rouge infligé à Miguel Almirón en première période ne l’oblige à organiser une défense acharnée pour préserver sa victoire 1-0 face à la Turquie. Le cadre défensif et la puissance athlétique au milieu de terrain demeurent des atouts solides, mais la troisième journée exigera un réajustement offensif précis dans la manière dont l’équipe contrôle et fait progresser le ballon, en l’absence de son meneur de jeu suspendu.

Face au bloc haut et agressif de l’Australie, se contenter d’une circulation horizontale trop lente ou d’un jeu stérile dans l’axe conduirait à une usure prématurée et à des attaques prévisibles. L’ajustement tactique d’Alfaro doit donc se concentrer sur son milieu de terrain : il faudra que des cadres comme Matías Galarza accélèrent la progression du ballon vers l’avant dès la récupération. Lorsque le Paraguay avance, il doit exploiter sans réserve les couloirs laissés libres par les arrière latéraux australiens, souvent lancés vers l’avant. Des débordements rapides et directs de ses propres latéraux permettront d’étirer la ligne défensive adverse et de créer les intervalles nécessaires. Cette largeur est essentielle pour offrir à Julio Enciso, le maître à jouer, des espaces de poche où il peut éliminer, fixer et libérer l’attaque du carcan central.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l’équipe avant la 3e journée ?

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Nouvelles de l’équipe paraguayenne

Le principal défi d’Alfaro, au San Francisco Bay Area Stadium, est d’optimiser l’efficacité dans le dernier tiers malgré un remaniement tactique imposé. Si le groupe est ressorti indemne de l’héroïque victoire 1-0 contre la Turquie, le sélectionneur doit composer sans son meneur de jeu Miguel Almirón, suspendu après son expulsion en première période.

Le onze paraguayen s’appuiera sur son schéma tactique éprouvé en 4-2-3-1. Le gardien Orlando Gill conservera sa place entre les poteaux après une performance exceptionnelle. Les défenseurs centraux Omar Alderete et Gustavo Gómez poursuivront leur partenariat défensif, encadrés par les arrières latéraux Junior Alonso à gauche et Juan Cáceres à droite.

Andrés Cubas et Matías Galarza, buteur lors de la deuxième journée et déjà averti d’un carton jaune, formeront le double pivot. Devant eux, Julio Enciso endossera le rôle de meneur de jeu central, épaulé sur l’aile droite par Diego Gómez. Pour remplacer Almirón, suspendu, Alfaro devra puiser sur son banc afin de trouver un remplaçant à gauche. En pointe, le pivot Isidro Pitta mènera l’attaque avec assurance pour structurer les offensives axiales.

Nouvelles de l’équipe d’Australie

Popovic doit lui aussi résoudre un casse-tête pour bâtir son équipe, avec pour objectif une qualification directe dans le groupe D. Le principal sujet de discussion chez les Socceroos concerne la gestion de la fatigue physique et du rebond psychologique après la défaite 2-0 face aux États-Unis, qui a laissé des traces disciplinaires importantes dans la défense.

L’Australie adoptera un 5-4-1 fluide et rigoureux. En défense, les centraux Cameron Burgess (décidé à se rattraper après un csc), Harry Souttar et Alessandro Circati formeront le trio axial. Ils seront épaulés par les arrière latéraux Jordan Bos à gauche et Jason Italiano à droite ; une défense qui devra faire preuve d’une discipline irréprochable, les quatre joueurs étant déjà sous la menace d’un carton jaune depuis la deuxième journée. Dans les cages, le jeune gardien Patrick Beach cherchera à offrir une solidité sans faille.

Au milieu de terrain, Paul Okon-Engstler et Aiden O’Neill formeront un duo protecteur, tandis que Nishan Velupillay à gauche et le vétéran Matthew Leckie à droite devront dynamiser la relance. En attaque, Mohamed Touré, seul en pointe, devra animer les transitions et punir le Paraguay en contre-attaque.

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Paraguay - Australie : les duels à suivre

Julio Enciso contre Harry Souttar

Pivot offensif clé du système de Gustavo Alfaro, Enciso se montre aussi énergique que décisif. Face à la Turquie, il a brillé en évoluant derrière l’attaquant pour orchestrer le jeu offensif. Pour fissurer le solide bloc défensif australien, son rôle sera crucial : des déplacements intelligents, des dribbles explosifs et un travail acharné pour étirer la charnière centrale, fixer les défenseurs et offrir des couloirs décisifs que des ailiers comme Diego Gómez pourront exploiter.

Pour le contenir, l’Australie alignera son défenseur central Harry Souttar, pièce maîtresse de la arrière de Tony Popovic. Contre les États-Unis, Souttar a dirigé le bloc défensif avec autorité, maintenant la cohésion d’une défense à trois sous une pression intense. Malgré les difficultés et les cartons jaunes accumulés, ses qualités physiques et sa domination aérienne lui permettent de tenir tête aux attaquants de classe. Il devra rester concentré, communiquer sans faille avec Cameron Burgess et Alessandro Circati, et utiliser son placement pour couper les incursions d’Enciso dans l’axe tout en empêchant le Paraguay de lancer ses transitions offensives.

Matías Galarza contre Aiden O'Neill

Véritable poumon et moteur du milieu paraguayen, Matías Galarza doit dicter le tempo de la possession et percer les lignes adverses. Faceà la Turquie, il a brillé au cœur du jeu, se projetant vers l’avant pour apporter un impact physique décisif et inscrire l’unique but de la rencontre. Contre l’Australie, son objectif sera de se faufiler dans les interstices, d’envoyer des passes verticales rapides et de nourrir les déboulés des ailiers. Si Galarza dispose du temps et de l’espace pour se retourner et regarder la défense dans les yeux, sa vision du jeu déstabilisera aisément le bloc australien.

Le milieu de terrain australien Aiden O’Neill, élément clé de son équipe, aura pour mission de perturber ce rythme créatif. Lors de la deuxième journée, il a déjà imposé sa présence au milieu de terrain, fournissant un travail défensif rigoureux et une discipline tactique précieuse face aux États-Unis. Au San Francisco Bay Area Stadium, sa capacité à gérer ses déplacements sans ballon et à maîtriser les transitions sera toutefois mise à l’épreuve. Associé à son binôme axial Paul Okon-Engstler, il devra gérer son positionnement de manière agressive pour réduire les espaces, presser les relais de construction de Galarza et protéger sa défense à trois. Objectif : empêcher les Sud-Américains de dominer le milieu et d’enfermer l’Australie dans un bloc défensif insoutenable.

Quels scénarios pour le groupe D ?

Après la deuxième journée, le groupe D reste indécis et extrêmement disputé. Les États-Unis trônent en tête avec six points et une différence de buts de +5 ; ils sont d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à leur victoire sans appel 2-0 face à l’Australie.

L’Australie pointe à la deuxième place avec trois points et une différence de buts nulle, juste devant le Paraguay (trois points, −2) grâce à sa victoire 1-0 sur la Turquie. Cette dernière ferme la marche avec zéro point. Le match de la 3ᵉ journée, qui se tiendra au San Francisco Bay Area Stadium, s’annonce donc comme un tournant décisif pour les deux nations, qui lutteront pour une qualification directe ou pour rester en lice pour les places de meilleur deuxième avant la dernière levée.

Si l’Australie s’impose

Une victoire de l’équipe de Popovic propulserait les Socceroos à six points, synonymes d’une qualification automatique pour les seizièmes de finale en tant que deuxièmes du groupe. En cas de large succès australien conjugué à une défaite américaine dans l’autre rencontre, une première place reste mathématiquement possible, même si l’écart de buts actuel favorise largement les États-Unis. Dans ce scénario, le Paraguay resterait bloqué à trois points et dépendrait alors des calculs du classement des meilleurs troisièmes, une option périlleuse avec son goal average négatif.

Si le Paraguay s'impose

En cas de succès, la sélection d’Alfaro signerait une impressionnante remontée et, forte de six points, doublerait l’Australie pour valider son billet pour les 16es de finale avec un précieux capital confiance de deuxième du groupe. Dans le même temps, les Australiens resteraient bloqués à trois unités et devraient espérer des larges victoires dans d’autres groupes pour maintenir un mince espoir de barrages.

En cas de match nul

Un partage en Californie offrirait à l’Australie quatre points, suffisants pour terminer deuxième du groupe grâce à sa meilleure différence de buts sur terrain neutre face au Paraguay. Ce dernier, bloqué à quatre points, resterait troisième. Si ce partage évite l’élimination immédiate, terminer troisième avec quatre points et une différence de buts de −2 les contraindrait à attendre les résultats des autres poules, bien qu’historiquement ce total constitue une base solide pour espérer un repêchage en huitièmes de finale.

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur du Paraguay, Gustavo Alfaro, n’a pas encore dévoilé la composition probable de son onze de départ, et aucun problème de blessure ou de suspension n’est signalé à ce stade. Des mises à jour seront communiquées à mesure que nous approcherons du coup d’envoi.

Même situation chez les Socceroos : Tony Popovic n’a pas encore révélé sa composition, et aucun problème médical ou disciplinaire n’est signalé. Plus d’informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Form

Le Paraguay a obtenu deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son entrée en lice dans la Coupe du monde s’est soldée par une défaite 4-1 face aux États-Unis le 13 juin, après un succès 4-0 contre le Nicaragua en amical le 5 juin. Auparavant, la sélection paraguayenne s’est inclinée 2-1 face au Maroc, puis a battu la Grèce 1-0 et le Mexique 2-1 en novembre 2025. Les Paraguayens ont inscrit neuf buts et en ont concédé huit au cours de cette série.

Les Australiens ont remporté trois de leurs cinq dernières sorties, pour un nul et une défaite. Leur dernier match s’est conclu par une victoire 2-0 face à la Turquie lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde, le 14 juin. Auparavant, ils avaient partagé les points avec la Suisse (1-1) en amical le 6 juin, puis s’étaient inclinés 1-0 contre le Mexique le 31 mai. Auparavant, les Australiens avaient battu Curaçao 5-1 et le Cameroun 1-0 en mars. Ils ont donc inscrit neuf buts et en ont concédé trois en cinq matchs.

Bilan des confrontations directes

PAR Derniers matches AUS 0 1 Nul 1 Australie 1 - 0 Paraguay

Australie 1 - 1 Paraguay 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les deux nations se sont rencontrées à deux reprises. La dernière confrontation remonte au 9 octobre 2010 : l’Australie s’était imposée 1-0 lors d’un match amical. Auparavant, le 7 octobre 2006, les deux équipes s’étaient séparées sur un score de parité 1-1, également en rencontre amicale. L’Australie possède donc un léger avantage avec une victoire et un match nul.

Classement



