Leandro Paredes, milieu de terrain de l’équipe d’Argentine, a fermement démenti les accusations croissantes d’un arbitrage partial en faveur du tenant du titre de la Coupe du monde 2026.

Lors d’une conférence de presse avec les médias argentins dimanche soir, l’ancien joueur de Boca Juniors, visiblement agacé, a déclaré : « Je ne vois pas où est le problème. Les règles sont claires, l’adversaire a simulé une blessure et je ne l’ai pas touché, la décision était juste. »

Les propos du milieu de terrain interviennent alors que la sélection argentine est au cœur d’une vive polémique depuis le début de la compétition : de nombreux supporters estiment que les arbitres et la FIFA font tout pour assurer un nouveau sacre de l’Albiceleste.

Plusieurs décisions arbitrales ont suscité une vive polémique lors des matchs du tenant du titre, notamment l’annulation d’un but de l’Argentine face à l’Égypte en huitièmes de finale, puis l’expulsion du Suisse Breel Embolo en quart de finale, que beaucoup ont jugée controversée.

L’entraîneur de la Suisse, Murat Yakin, avait vivement critiqué la décision de l’arbitre après l’élimination de son équipe, déclarant : « Nous étions bien meilleurs que l’Argentine. Ce n’est pas le football qui a gagné. Nous avons été sanctionnés pour une faute qui n’avait aucun fondement ; c’était un geste innocent et non intentionnel. L’erreur de l’arbitre a complètement bouleversé notre stratégie. »

Il a ajouté : « Il y a eu un contact évident, et je ne comprends pas comment l’arbitre et la vidéo sont parvenus à cette conclusion. La Suisse avait le droit de se sentir lésée. »

Paradis a répondu fermement à ces accusations, affirmant : « Nous nous moquons de ce que les gens disent. Malheureusement, les gens continueront à parler, cela fait partie du jeu. Ce qui compte, c’est de réagir sur le terrain. »

Paradis, auteur d’un tournoi remarquable, devrait être aligné d’entrée lors de la demi-finale très attendue face à l’Angleterre mercredi soir, un match au cours duquel les décisions arbitrales seront à nouveau scrutées par les supporters.