Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a tenu à célébrer l'anniversaire de la fondation du club saoudien, à travers un bref message.

Le club d'Al-Nassr célèbre, ce samedi, le 71e anniversaire de sa fondation, puisqu'il a été fondé le 24 octobre 1955.

Ronaldo a publié un bref message sur son compte du réseau social « X », dans lequel il a écrit : « 71 ans de passion, joyeux anniversaire au club d'Al-Nassr. »

Le club saoudien a repartagé le message, via son compte officiel sur « X », en commentant : « Un héritage et une grande histoire tracés et écrits depuis 71 ans, et ensemble nous ferons et écrirons une nouvelle histoire qui sera racontée. »

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La star portugaise joue avec Al-Nassr depuis janvier 2023, lorsqu'il a rejoint ses rangs gratuitement, après la résiliation de son contrat avec son ancien club de Manchester United avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Depuis son arrivée au stade Al-Awwal Park, Ronaldo porte le brassard de capitaine du club de la capitale, et il a contribué à son sacre en Roshn Saudi League la saison dernière, après une absence de 7 ans.

Le « missile de Madère » a également remporté avec Al-Nassr le titre du Championnat arabe des clubs 2023, et a décroché le titre de meilleur buteur de la Roshn Saudi League lors des saisons 2023-2024 et 2024-2025 sur le plan individuel.

Ronaldo attend de réaliser un nouveau record exceptionnel sous les couleurs d'Al-Nassr, puisqu'il n'a besoin que de 18 buts pour devenir le premier joueur de l'histoire du football à réussir à inscrire 1 000 buts.