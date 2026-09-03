Raúl Asencio, défenseur du Real Madrid, est sorti de son silence après avoir été acquitté dans l'affaire liée à la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, qui a récemment suscité une large polémique, au moment où le joueur fait face à une autre crise, après avoir été condamné pour conduite sous l'emprise de l'alcool.

L'affaire a connu un nouveau développement, après que les deux jeunes femmes - apparues dans la vidéo - ont confirmé renoncer à poursuivre les quatre joueurs mis en cause dans l'affaire, ce qui a poussé le ministère public à retirer l'accusation visant le défenseur du club madrilène, relative au délit de révélation de secrets et d'atteinte à la vie privée.

Asencio a comparu aux côtés de ses anciens coéquipiers de l'académie du Real Madrid, Ferran Ruiz, Juan Rodríguez et Andrés García, devant le tribunal dans le cadre de cette affaire, avant que les deux jeunes femmes ne confirment devant la juge du tribunal pénal (n° 5) de Las Palmas de Gran Canaria leur pardon aux quatre mis en cause.

Ce désistement a permis au ministère public de retirer son accusation, relative au délit de diffusion ou de circulation d'images et de séquences à caractère intime sans le consentement de leurs propriétaires, une accusation qui incluait Asencio et le reste des mis en cause. En revanche, le désistement des deux jeunes femmes n'a aucune incidence sur les accusations relatives à la pornographie impliquant des mineurs, visant Ferran Ruiz, Juan Rodríguez et Andrés García uniquement, à l'exclusion d'Asencio.

Ces accusations sont liées à l'enregistrement d'une vidéo sexuelle avec une mineure, l'une des deux jeunes filles étant âgée de 16 ans au moment des faits en 2023, un délit pour lequel l'accusation ne s'éteint pas par le simple désistement ou le pardon de la victime.

À ce sujet, Asencio a déclaré ce jeudi, dans un communiqué officiel publié après le prononcé du jugement : « Aujourd'hui, après une longue période de silence, et par respect pour une procédure judiciaire en laquelle j'ai toujours cru, je peux dire que j'ai été acquitté. »

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Et de poursuivre : « Je pense que le moment est venu de partager quelques mots avec vous. Au cours de ces mois, j'ai traversé une situation difficile, et j'ai parfois dû voir des informations et des opinions me concernant publiées avant que les tribunaux ne rendent leur verdict. Je comprends et je respecte le travail des médias, ainsi que leur droit de rapporter les informations et d'exprimer des opinions, mais je pense aussi qu'il est important de rappeler que derrière chaque nouvelle il y a un être humain et une famille, qui vivent les conséquences de tout ce qui est publié. »

Il a ajouté : « J'ai toujours eu la conviction que la justice remettrait les choses à leur place en fin de compte. Et aujourd'hui, il y a un jugement judiciaire qui parle de lui-même, que j'accueille avec sérénité, et avec un sentiment de soulagement, car je suis désormais en mesure de refermer un chapitre qui a été très important dans ma vie. Je ne veux pas m'étendre sur le tapage ou les moments difficiles. Je préfère me souvenir du soutien des personnes qui se sont tenues à mes côtés et qui ont cru en moi tout au long de cette période. »

Le défenseur espagnol a poursuivi : « Je voudrais également remercier le Real Madrid, et tous ceux qui sont au club, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée, et pour m'avoir permis de continuer à travailler et à progresser, et de profiter de ce que j'aime plus que tout : jouer au football. »

Il a complété : « À ceux qui ont parlé de moi au cours de ces mois, je leur demande seulement, après le prononcé du jugement, que cette partie de l'histoire soit également rapportée avec le même soin. Je ne veux entrer dans aucune polémique ni revenir en arrière. Je veux refermer ce chapitre avec respect, la tête haute, et avec une forte envie d'aller de l'avant. »

L'incident de l'alcool

Au sujet de la conduite sous l'emprise de l'alcool, Asencio a déclaré : « Je veux aussi aborder un incident lié à la conduite sous l'emprise de l'alcool. Je regrette profondément ce qui s'est passé, et j'en assume l'entière responsabilité. Ce fut une expérience dont j'ai tiré des leçons, et je suis absolument certain qu'elle ne se reproduira plus. »

Il a ajouté : « Maintenant, je veux regarder devant moi, continuer à travailler et à progresser, et me concentrer sur ce que j'aime le plus : jouer au football. Maintenant c'est à mon tour de parler. Et je suis entièrement d'accord avec mon entraîneur (José Mourinho) “non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors”. Hala Madrid. Et il n'y a aucune place pour le doute à ce sujet. »

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