L'Italien Antonio Conte a mis un terme à la polémique suscitée par sa possible arrivée sur le banc de Manchester United, démentant catégoriquement l'existence de toute négociation avancée avec la direction des Red Devils ou de tout autre club, en réponse directe aux informations qui le liaient à la succession de Michael Carrick.

Le démenti de Conte intervient quelques heures après un article retentissant publié par le journal italien « La Repubblica », qui affirmait que l'ancien entraîneur de Chelsea avait engagé des discussions sérieuses avec la direction de United pour succéder à Carrick après l'humiliante défaite 4-1 face à Côme, dirigé par Cesc Fàbregas, en Ligue des champions.

Conte répond via Instagram

L'article italien affirmait que Conte avait posé comme condition l'obtention d'un contrôle total sur la politique de transferts du club, et qu'il avait informé la direction de son intention d'amener son propre staff technique à Old Trafford.

Mais l'entraîneur de 57 ans est sorti de son silence via son compte officiel Instagram, en écrivant un communiqué tranchant : « Mon nom a été associé à de nombreux clubs, mais il n'existe actuellement aucune négociation à un stade avancé. »

Il a ajouté sur un ton irrité : « J'ai pris connaissance d'articles évoquant des exigences financières et des demandes de contrôle total que j'aurais prétendument déjà formulées auprès des clubs mentionnés, ainsi que des réserves concernant ce qui a été décrit comme ma forte personnalité. Ces informations sont sans fondement. »

Conte a conclu son message par une note professionnelle : « Si une véritable opportunité se présente, ce sera le moment approprié pour mener des discussions avec le club concerné, et examiner ensemble les termes d'un accord éventuel, en tenant compte des besoins des deux parties ainsi que des qualités et de l'approche qui caractérisent mon travail d'entraîneur. »

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Malgré ce démenti, la chaîne « BBC Sport » assure que Conte souhaite ardemment occuper le poste s'il lui est officiellement proposé.

L'incertitude plane sur l'avenir de Carrick

Ce développement survient alors que l'incertitude entoure l'avenir de Michael Carrick à Old Trafford après la chute retentissante en Europe. Bien que Carrick continuera à diriger l'équipe lors du match de Premier League dimanche face à Bournemouth, des sources de la BBC ont confirmé que la direction de United avait déjà entamé le processus de recherche de remplaçants potentiels.

La direction a sur sa table une liste comprenant plusieurs noms de renom, au premier rang desquels Eddie Howe, ancien entraîneur de Newcastle, et Julian Nagelsmann, sélectionneur de l'Allemagne, aux côtés d'Antonio Conte.

Rappelons que Conte, ancienne star de la Juventus et de la sélection italienne, est devenu entraîneur libre après son départ de Naples à la fin de la saison dernière, lui qui avait conduit le club au titre de champion d'Italie lors de sa première saison, puis à la Supercoupe d'Italie lors de sa dernière saison.

L'entraîneur italien possède un palmarès bien rempli en Angleterre, puisqu'il a été sacré champion de Premier League avec Chelsea lors de sa première saison à Stamford Bridge en 2016-2017, avant de battre Manchester United lui-même en finale de la FA Cup la saison suivante.

Il est également revenu en Premier League en 2021 pour succéder à José Mourinho à Tottenham Hotspur, mais son passage dans le nord de Londres n'a duré que 16 mois et a pris fin en mars 2023, après sa célèbre conférence de presse au cours de laquelle il avait critiqué les joueurs « égoïstes » et la culture du club.



