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Manchester United a annoncé la nomination de l'Argentin Mauricio Pochettino comme entraîneur de l'équipe, en remplacement de Michael Carrick, démissionnaire. Le nouveau technicien prendra officiellement ses fonctions à partir de mercredi prochain, une fois achevé son engagement avec la sélection des États-Unis d'Amérique pour ses deux matches durant la trêve internationale en cours.

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Le club anglais a confirmé, dans un communiqué officiel, ce vendredi, être parvenu à un accord avec la Fédération américaine de football pour autoriser Pochettino et les membres de son staff à quitter la sélection des États-Unis, une fois leurs engagements avec l'équipe nationale honorés.

Manchester United n'a pas dévoilé les détails du contrat, mais des médias britanniques avaient précédemment indiqué que l'entraîneur signerait un contrat d'une durée de deux ans et demi.

Manchester United a également accepté de verser la clause financière de 7,4 millions de livres sterling pour libérer le technicien argentin de son contrat avec la sélection des États-Unis.

Pochettino, âgé de 54 ans, sera à la tête du staff technique de Manchester United lors du prochain match face à Liverpool en Premier League, prévu le 22 novembre, après la fin de la trêve internationale.

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En effet, bien que Manchester United ait annoncé ce jour l'engagement de l'entraîneur, Pochettino poursuivra sa mission avec la sélection des États-Unis durant la période actuelle, puisqu'il devrait diriger l'équipe lors des deux matchs des quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF face à Haïti.

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Le match aller se dispute samedi, tandis que la rencontre retour se jouera mardi, avant que Pochettino ne se rende à Manchester pour entamer sa nouvelle mission.

Une quatrième expérience anglaise pour Pochettino

Le technicien argentin est réputé pour son style offensif fondé sur le pressing haut et l'intensité du jeu, ainsi que pour son souci de bâtir des équipes soudées et sa capacité à faire progresser les joueurs et à élever leur niveau individuel.

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Pochettino possède un riche palmarès d'expériences dans plusieurs grands championnats européens, puisqu'il a débuté sa carrière d'entraîneur avec l'Espanyol en 2009, avant de rejoindre Southampton, qu'il a mené à réaliser le meilleur total de points de l'histoire du club en Premier League à l'époque, en 2014.

Son expérience la plus marquante aura été avec Tottenham Hotspur, où il a passé cinq saisons complètes, durant lesquelles il a réussi à ancrer l'équipe parmi les prétendants réguliers à la qualification en Ligue des champions, après l'y avoir menée quatre saisons de suite, et a également atteint avec elle la finale de la compétition pour la première fois de l'histoire du club en 2019.

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En 2021, Pochettino a pris en main l'entraînement du Paris Saint-Germain, remportant avec lui les titres de champion de France, de la Coupe de France et du Trophée des champions, avant de rejoindre Chelsea en 2023.

Sa dernière étape en tant qu'entraîneur aura été avec la sélection des États-Unis, qu'il a menée en huitièmes de finale de la Coupe du monde, avant de trouver un accord pour prendre les rênes de Manchester United.

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Les débuts de Carrick contraignent Manchester United au changement

La décision de Manchester United de limoger Carrick est venue en raison du départ catastrophique de l'équipe cette saison, après que le club s'est retrouvé dans la zone de relégation.

Manchester United n'a signé qu'une seule victoire lors de ses dix premiers matchs en Premier League, pour quatre défaites, occupant ainsi l'une des trois dernières places.

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Malgré cela, Manchester United a tenu à saluer ce qu'a apporté Carrick durant son passage avec l'équipe, soulignant son statut de légende du club, que ce soit en tant qu'ancien joueur ou lors de sa dernière mission d'entraîneur.

Le communiqué du club, publié jeudi, indique : « Michael Carrick est une légende de Manchester United, et il le restera toujours. Comme il l'a fait lorsqu'il était joueur, il a fait preuve du plus haut degré de dévouement et de professionnalisme tout au long de son retour au club. »

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Le communiqué ajoute : « Son leadership et ses réalisations durant la saison passée resteront à jamais appréciés et salués. »