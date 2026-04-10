L’Ahli de Jeddah a poursuivi ses démarches auprès des arbitres de son match contre Al-Fayha, dans le cadre de la Saudi Pro League, en déposant une nouvelle requête auprès de la Fédération saoudienne de football.

Les Rouge et Blanc ont partagé les points (1-1) avec Al-Fayha, mercredi au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée de la Saudi Pro League.

De nombreuses décisions arbitrales controversées ayant émaillé la rencontre, le club a publié un communiqué au ton ferme pour dénoncer l’arbitrage et réclamer l’audition des échanges entre l’arbitre central et l’assistance vidéo.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le club a également réclamé, conformément au règlement, l’ouverture d’une enquête sur l’arbitrage.

Selon le quotidien, cette requête a été formulée dans un avenant à la réclamation initiale déjà déposée par le club de l’Ouest auprès de la Fédération saoudienne.

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Le club a également joint des extraits vidéo où l’on voit le quatrième arbitre échanger avec plusieurs membres du staff d’Al-Ahli, notamment l’interprète qui lui demande si ses propos sur la nécessité de se concentrer sur la Ligue des champions de l’Asie pour l’élite ont bien été enregistrés.

Le club a également demandé à la Ligue professionnelle de lui remettre les enregistrements officiels, distincts des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

L’attaquant anglais d’Al-Ahli, Ivan Toney, avait confirmé après la rencontre que le quatrième arbitre lui avait demandé de se concentrer uniquement sur la Ligue des champions de l’Asie pour l’élite, ignorant la Ligue Roshen, une version confirmée par son entraîneur allemand, Matthias Jaissle.

Ce match nul complique les ambitions d’Al-Ahli dans la course au titre du championnat Roshen. Le club se retrouve désormais à quatre points du leader Al-Nasr, qui compte une rencontre en moins, et à deux longueurs d’Al-Hilal, deuxième au classement.