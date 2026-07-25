La direction de Manchester City a décidé d'agir en amont pour protéger son projet sportif, alors qu'elle risquait de perdre l'une de ses plus grandes stars. Elle a ainsi lancé une vaste campagne de renouvellement des contrats de ses joueurs les plus en vue, craignant de revoir se répéter le scénario imposé par l'Espagnol Rodri ces derniers mois.

Rodri est désormais à l'orée d'un transfert au Real Madrid, après avoir profité du fait qu'il ne lui restait plus qu'une seule saison de contrat avec Manchester City et refusé toutes les tentatives de prolongation, préférant attendre pour sceller son avenir avec le club madrilène, lequel est déjà parvenu à un accord avec le joueur concernant les clauses de son contrat, tandis que les négociations se poursuivent avec City au sujet du montant de l'opération.

Il semble que ce dossier ait poussé la direction du club mancunien à changer de politique, en accélérant les prolongations de contrat des joueurs qui incarnent l'avenir de l'équipe, afin d'éviter qu'ils n'entrent dans la dernière année de leur bail et n'offrent aux clubs concurrents l'occasion de faire pression sur eux.

Dans ce cadre, Manchester City a officiellement annoncé la prolongation du contrat du défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov pour deux saisons supplémentaires, le liant au club jusqu'à l'été 2031, un geste qui confirme l'attachement du club à l'un de ses plus prometteurs jeunes défenseurs.

La prolongation du contrat de Khusanov intervient quelques jours seulement après l'annonce du renouvellement du contrat de la star anglaise Phil Foden, considéré comme l'un des piliers essentiels du projet de City au cours des prochaines années.

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La direction du club ne compte pas s'arrêter là, puisque plusieurs rapports indiquent qu'elle s'emploie actuellement à finaliser les négociations pour la prolongation des contrats du Belge Jérémy Doku et du Croate Josko Gvardiol, dans le cadre d'un plan global visant à sécuriser l'avenir des principales stars de l'équipe et à fermer la porte à toute tentative extérieure de les débaucher.

Ces démarches confirment que Manchester City ne veut pas connaître une nouvelle crise semblable au dossier Rodri, après avoir compris que reporter les négociations de prolongation risquait d'offrir aux joueurs un puissant levier de pression et de placer le club dans une position de négociation plus délicate face aux grands d'Europe.