Papu Gomez : "Messi m'a fait pleurer"

Lors de son discours d'avant-match avant la finale de la Copa America, Messi a fait pleurer Papu Gomez.

Depuis son arrivée à Séville, Papu Gomez a été une bouffée d'air frais pour Séville et la Liga.

Son imagination sur le terrain et sa personnalité décontractée ont apporté quelque chose de très différent à la scène du football espagnol.

Cet été, il a remporté la Copa America avec l'Argentine, aux côtés de Lionel Messi, qui a eu un discours inspiré

"Il a commencé à parler avant la finale et la vérité est que je ne me souviens pas des mots exacts car en un rien de temps j'ai pleuré", a-t-il rappelé dans une interview à La Nacion.

"Il a parlé d'effort, de famille... des larmes coulaient sur mes joues comme un bébé."

Il a ensuite rendu hommage à la dernière recrue du Paris Saint-Germain dans des mots très élogieux. "Leo est le plus normal et le plus simple de tous, je peux vous assurer qu'il est le gars et le coéquipier avec qui tout le monde a le plus en commun", a-t-il déclaré.

"Mais il porte le nom de famille Messi, et beaucoup pensent qu'il agira différemment. C'est un leader absolu, un capitaine dans tous les sens, car il le montre, il donne l'exemple. Ils veulent toujours le comparer à Diego [Maradona], ils veulent qu'il crie et se batte, Leo n'est pas comme ça, mais s'il doit le faire à huis clos, il le fait."

"Ce qui se passe, c'est que Léo ne va jamais se mettre en lumière et il ne parle pas pour le plaisir, quand il doit se mettre en colère ou vous dire quelque chose, il vous le dit et cela reste entre quatre murs". Le joueur sévillan a également expliqué ce qu'il ressentait en voyant Messi quitter la Liga cet été.

"Bien sûr, ça m'a surpris comme tout le monde, c'était une révolution pour le football, quelque chose d'historique dont on se souviendra toujours", a-t-il admis