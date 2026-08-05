Le club de Trabzonspor a annoncé la tenue de la cérémonie de présentation de sa nouvelle recrue, Mohamed Salah, demain jeudi en soirée, au stade « Papara Park », quelques heures après l'arrivée du joueur en Turquie et la finalisation des démarches de son transfert vers l'effectif de l'équipe.

Le club a précisé, dans un communiqué officiel, que la cérémonie de présentation se tiendra à 19h30 heure locale, invitant ses supporters à venir vêtus des maillots de la nouvelle saison, afin d'« écrire l'histoire et de franchir le premier pas d'un voyage inoubliable » aux côtés du capitaine de la sélection égyptienne.

Cette annonce est intervenue après que Salah a passé les examens médicaux à l'hôpital « Acibadem Maslak », partenaire médical du club, en vue de finaliser officiellement les démarches de son transfert.

Trabzonspor avait auparavant demandé à ses supporters d'éviter d'utiliser leurs véhicules personnels pour se rendre à l'aéroport de Trabzon afin d'accueillir le joueur aujourd'hui, pour éviter les embouteillages. Le club a également appelé les supporters à ne pas allumer un grand nombre de fumigènes, afin de préserver la sécurité publique et d'éviter toute incidence sur le trafic aérien.

Le club turc a annoncé, mercredi, l'engagement officiel de Mohamed Salah dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son parcours avec Liverpool à l'expiration de son contrat avec le club anglais.

Selon plusieurs rapports de presse turcs, Salah a signé un contrat de deux ans avec Trabzonspor, pour un salaire annuel de 17 millions d'euros, en plus d'un certain nombre de primes et d'avantages supplémentaires.

La star égyptienne entame une nouvelle étape de sa carrière footballistique après un parcours exceptionnel de neuf ans avec Liverpool, durant lequel il a été sacré de nombreux titres nationaux, continentaux et mondiaux, en plus d'avoir réalisé une série d'accomplissements et de records individuels qui ont fait de lui l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du club et de la Premier League.