Paolo Maldini a signé un contrat de quatre ans et prend immédiatement ses fonctions de directeur technique

Paolo Maldini a été nommé directeur technique de la Fédération italienne de football. Le légendaire ancien défenseur a signé un contrat qui court jusqu’à la Coupe du monde 2030. Leonardo, ex-dirigeant de l’AC Milan et du PSG, devient son conseiller.

Après trois Coupes du monde manquées consécutivement, la Fédération italienne de football (FIGC) a engagé une profonde restructuration. Le sélectionneur Gennaro Gattuso, le président Gabriele Gravina et le manager de l’équipe Gianluigi Buffon ont quitté leurs fonctions ou été démis.

Pour éviter à tout prix une nouvelle absence à la Coupe du monde 2030, Giovanni Malagò, successeur de Gravina, a créé le poste de directeur technique au sein de la FIGC.

Outre ses fonctions de directeur technique, Maldini prendra également la présidence de Club Italia, l’organe fédéral qui chapeaute et coordonne l’ensemble des sélections nationales transalpines.

« Maldini a toujours été mon choix », explique Malagò. « Je pensais qu’il serait la personne idéale pour diriger le secteur technique de la FIGC, qui englobe non seulement l’équipe nationale A, mais aussi les équipes nationales de jeunes. »

« Pendant deux semaines, nous avons discuté en détail de tous les projets. Paolo m’a tout de suite dit qu’il souhaitait faire appel à Leonardo en tant que conseiller, car le travail est vaste, exigeant et plein de défis. »

« Je suis ravi, car j’ai un profond respect pour Leonardo. Nous avons conclu un accord de quatre ans qui doit nous mener, d’ici à 2030, en passant par l’Euro 2028, jusqu’à la prochaine Coupe du monde », a déclaré Malagò.



