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L’ancien attaquant italien Paolo Di Canio affirme que l’AC Milan serait en milieu de tableau s’il avait conservé Rafael Leao. Le consultant estime que les arrivées estivales de Diego Moreira et d’Alphadjo Cisse ont fait du club une équipe bien plus sérieuse.

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Milan brille après sa démonstration contre Frosinone

Milan a signé une large victoire 5-1 contre Frosinone dimanche, remontant à la quatrième place du classement de Serie A. Ce succès, son quatrième en cinq matches de championnat, confirme sa belle forme sur la scène nationale cette saison.

Après la rencontre, Di Canio a analysé la prestation dans le Sunday Night Show de Sky Sport Italia. L’ancien attaquant de West Ham a profité de cette large victoire pour s’en prendre une nouvelle fois à Leao, ancien joueur de Milan.

Di Canio s’en prend vivement à Leao

Di Canio a souvent critiqué l’attitude de Leao par le passé et a réaffirmé son point de vue après le dernier succès de Milan. Il a soutenu avec force que l’effectif actuel était largement supérieur à celui qui dépendait fortement de l’ailier portugais.

« Vous m’avez massacré pendant trois ans, a déclaré Di Canio. C’est une équipe sérieuse ; Cisse vaut déjà trois fois plus que Leao. Moreira vaut cinq fois plus que lui grâce à son sérieux, son efficacité, sa qualité et sa complicité avec ses coéquipiers. Milan est une équipe sérieuse. Avec Leao, le club serait aujourd’hui en milieu de tableau, dans le doute. »

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Rabiot égale Kaka dans un effectif remanié

Milan a profondément remanié son attaque l’été dernier, vendant notamment Leao à Galatasaray pour un montant initial de 38 millions d’euros, assorti d’une clause lui donnant droit à 20 % d’une future revente. Le club a réinvesti 50 millions d’euros pour recruter Diego Moreira en provenance de Strasbourg et a intégré Cisse, de retour de prêt, à l’équipe première.

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Adrien Rabiot a lui aussi joué un rôle essentiel dans cette équipe remaniée, égalant la légende du club Kaka en inscrivant un but ou en délivrant une passe décisive lors de sept matches consécutifs de Serie A. Di Canio s’est toutefois empressé de relativiser la performance du milieu français face à la défense en difficulté de Frosinone.

« Il est bon, mais ici, il pourrait jouer les yeux bandés, a conclu Di Canio. Les huit ou dix dernières équipes de Serie A défendent de façon lamentable. Une passe verticale suffit pour filer droit au but ; c’est ridicule. »

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Milan veut poursuivre sa course au top 4

Milan va désormais chercher à consolider sa précieuse place parmi les quatre premiers à mesure que la saison de Serie A avance. Prolonger sa bonne série et décrocher une qualification pour la Ligue des champions reste la priorité absolue du club. Milan affrontera ensuite l’Olympiacos en Ligue Europa, où il occupe actuellement la 28e place de la phase de ligue après une seule victoire et trois défaites lors de ses quatre premiers matches.