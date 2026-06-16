Paolo Berlusconi : « Cardinal ? Je ne le connais pas, mais Galliani m’en parle en bien. Ce n’est pas un idiot. »

Trois ans après le décès de Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi lui rend hommage dans une interview exclusive accordée à TeleLombardia, retracant la vie de son frère bien-aimé, tant sur les terrains de football qu’au-delà. Voici ses déclarations.





Avez-vous déjà rencontré, connaissez-vous ou souhaitez-vous rencontrer Gerry Cardinale ?

«Je ne le connais pas personnellement, mais Adriano Galliani le connaît très bien et m’en parle en termes très élogieux. Je me contente donc de transmettre son avis. C’est un homme brillant, un self-made-man, et, comme on dit chez nous à Milan, quelqu’un qui a atteint de tels résultats n’est pas un idiot.»