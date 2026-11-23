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Paola Egonu devient la meilleure marqueuse de l’histoire du championnat féminin de volley-ball en Serie A1, dépassant le record détenu par la Roumaine Carmen Turlea : de 6 088 à 6 101 points inscrits en carrière.

Ses 33 points ne suffisent toutefois pas à éviter une défaite à domicile, trois sets à un face à Conegliano, en tête du classement avec trois points d’avance sur son équipe, le Vero Volley Milano.

L’internationale italienne, qui aura 28 ans le 8 décembre prochain, a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « De qui je m’inspire dans mon rôle de capitaine ? J’ai essayé de prendre un peu de chacune des capitaines que j’ai eues, comme Francesca, Gabi et Monica De Gennaro. »

« J’ai aussi parlé avec Lautaro Martinez , ajoute Egonu, supportrice de l’Inter, et son dévouement au travail m’a frappée. Mais j’ai ensuite compris que je devais trouver ma propre façon de faire, sans me dénaturer. Je sais que je ne pourrai jamais être comme elles, mais j’espère que ma façon d’être capitaine sera tout aussi utile. »