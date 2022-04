PAOK-OM - Mandanda : "On joue au foot pour jouer dans des stades comme ça"

Steve Mandanda sera de nouveau titulaire jeudi soir face au PAOK Salonique, alors que l'OM tentera de poursuivre son parcours européen en se qualifiant pour les demi-finales de la Conference League.

"A nous de garder notre calme"

Vainqueurs 2-1 la semaine passée lors du match aller, les Olympiens devront faire face à une ambiance qui s'annonce bouillante en Grèce, comme l'a annoncé l'entraîneur du PAOK.

"C'est vrai que j'ai vécu pas mal de matches avec différentes ambiances. Apparemment, il y a une ambiance très chaude ici mais on joue au foot pour vivre des moments comme ça, pour jouer dans des stades comme ça. À nous de garder notre calme, notre sérénité, pour conserver notre avantage du match aller", a commenté le gardien marseillais en conférence de presse à la veille des festivités.

Joueur le plus expérimenté du vestiaire de Sampaoli, le dernier rempart aura quoi qu'il arrive un rôle à jouer auprès de ses coéquipiers.

"Je n'ai rien préparé, a-t-il toutefois assuré. Je fais souvent au feeling, ça dépend du moment. On sait ce qui va nous attendre, ça reste un match à onze contre onze, à nous de maintenir ce qu'on fait ces derniers temps. On restera fidèles à nous-mêmes."

"J'ai géré mon statut de numéro 2 sereinement"

Le portier ne se projette pas sur le match du week-end, qui amènera des Olympiens en quête de deuxième place en Ligue 1 au Parc des Princes, pour le Classique.

"On le gère normalement parce qu'on veut aller au bout, on s'est fixé ce double objectif, assure-t-il, refusant de choisir entre une demi-finale de Conference League et une deuxième place en championnat. On va jouer les coups à fond, sans se préoccuper du prochain match même si celui qui vient après est aussi particulier.

L'article continue ci-dessous

Enfin, Mandanda a été interrogé sur sa place de remplaçant cette saison, derrière Pau Lopez.

"Je l'ai géré tranquillement, sereinement. Il y a des moments plus simples à vivre que d'autres dans une carrière mais je crois avoir suffisamment d'expérience", assure-t-il.

"Quant à l'enchaînement des matches, je l'ai fait pendant pas mal d'années, je crois. Je prends ce que l'on me donne avec énormément de plaisir."