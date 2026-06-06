L'équipe nationale néerlandaise n'est pas la seule à aborder la Coupe du monde avec quelques inquiétudes. En Tunisie, l'alerte est maximale, comme l'indique le sélectionneur Sabri Lamouchi.

Samedi après-midi, les Aigles de Carthage ont disputé un match amical contre la Belgique à Bruxelles, mais la rencontre a tourné au « cauchemar ». Pendant 90 minutes, l’équipe de Lamouchi est restée totalement impuissante et a concédé une défaite 5-0.

« C’était un cauchemar. Nous avons encaissé cinq buts, comment puis-je tirer quelque chose de positif de ce match ? Nous devons oublier cela le plus vite possible », a déclaré Lamouchi à Voetbal International.

« Déjà, à onze contre onze, c’est difficile ; alors, imaginez quand on joue à dix : c’est mission impossible. Quand on aborde un match comme nous l’avons fait aujourd’hui, on ne peut pas espérer s’en sortir sans dommages. Nous n’étions tout simplement pas au niveau. »

« Il y avait un écart considérable entre ces deux équipes, à tous les niveaux », poursuit-il avec amertume. « J’en assume la responsabilité, mais cette défaite fait mal. Ça tombe mal, juste avant le départ pour la Coupe du monde. »

« Nous avons affronté une équipe de haut niveau, qui n’est pas favorite pour la Coupe du monde, mais qui peut aller loin. Notre gardien est probablement le joueur qui a touché le ballon le plus souvent. Je ne vois rien de positif, si ce n’est que nous n’avons pas eu de blessés », conclut le sélectionneur.

Comme les Oranje, les Aigles de Carthage ont été placés dans le groupe F de la Coupe du monde. Ils débuteront par un match crucial contre la Suède, avant d’affronter le Japon, puis de clore la phase de groupes face aux Pays-Bas.