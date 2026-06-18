Panama - Croatie : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Panama - Croatie sera donné le 23 juin 2026 à 19 h 00 (HE) et à 23 h 00 (GMT).

Contexte et analyse de la première journée

Les Panaméens ont vu leurs espoirs s’envoler à la 95^e minute lorsque le milieu de terrain de Nordsjaelland, Caleb Yirenki, a offert aux Black Stars une victoire cruciale 1-0 lors de la première journée. Dominé sans être écrasé, le Panama a fini par céder. De leur côté, les Croates ont cédé 4-2 face à l’Angleterre malgré un retour à 2-2 à la mi-temps. Avec deux points déjà perdus, les deux formations aborderont cette rencontre comme un rendez-vous à ne pas manquer, promettant un duel explosif sur la pelouse de Toronto.

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Les joueurs clés et l'entraîneur du Panama

Le milieu de terrain des Pumas, Adalberto « Coco » Carrasquilla, sera essentiel pour dicter le rythme d’une équipe panaméenne qui aime dominer la possession. Le latéral droit marseillais Michael Amir Murillo apportera également une précieuse expérience du plus haut niveau. Les « Los Canaleros » sont dirigés par Thomas Christiansen. Ce tacticien danois, qui a passé une partie de son enfance au Panama, a pris les rênes de la sélection en juillet 2020 et a mené le pays à sa deuxième Coupe du monde.

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Les joueurs clés et l’entraîneur de la Croatie

Le sélectionneur Zlatko Dalić a convoqué un groupe de 26 joueurs très expérimentés et parfaitement rodés, combinant un noyau légendaire et aguerri à des profils plus jeunes, dynamiques et athlétiques. La principale force de la Croatie réside dans sa stabilité sous pression, le système de prédilection de Dalić fonctionnant avec une confiance psychologique totale.

Le cœur incontesté de l’équipe reste l’intemporel Luka Modrić, qui contrôlera le rythme structurel du match aux côtés de Mateo Kovačić au sein d’un milieu de terrain de classe mondiale, capable de résister au pressing adverse. En attaque, la présence physique de Bruno Petković visera à déstabiliser les défenseurs centraux, créant ainsi des espaces que pourra exploiter Andrej Kramarić. En défense, Joško Gvardiol, en pleine forme, ancrera la ligne arrière grâce à ses passes progressives et ses tacles autoritaires, formant un bouclier de premier plan devant le gardien titulaire Dominik Livaković.

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Onze probable du Panama

Mosquera ; Ramos, Córdoba, Andrade ; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman ; Martínez, Waterman, Rodríguez.

Composition probable de la Croatie

Livaković ; Sutalo, Vusković, Gvardiol ; Stanisic, Modrić, Pašalić, Perišić ; Sučić, Baturina ; MPanamaama

Effectif de 26 joueurs du Panama

Gardiens : Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio.

Défenseurs : Cesar Blackman, Jorge Gutierrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Farina, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

Milieux de terrain : Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Attaquants : Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, Tomás Rodríguez.

Sélection croate de 26 joueurs

Gardiens : Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhague), Ivor Pandur (Hull City).

Défenseurs : Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax Amsterdam), Josip Stanisic (Bayern Munich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hambourg).

Milieux de terrain : Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Turin), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Côme), Kristijan Jakic (Augsbourg), Petar Sucic (Inter Milan), Nikola Moro (Bologne), Toni Fruk (Rijeka).

Attaquants : Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pjaca (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Marić (Fribourg).

Actualités des équipes et compositions

Le Panama, dirigé par Thomas Christiansen, n’a pas encore communiqué d’informations concernant d’éventuelles blessures ou suspensions. Aucune composition probable n’a été dévoilée ; des mises à jour seront apportées à mesure que l’heure du coup d’envoi approchera.

Le sélectionneur croate Zlatko Dalic n’a pas encore dévoilé son onze de départ et aucun élément concret sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est pour l’instant communiqué concernant les Vatreni. D’autres informations seront ajoutées au fur et à mesure qu’elles seront disponibles avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Formations

Le Panama aborde cette rencontre avec un bilan récent mitigé, comptant une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat remonte au 6 juin : un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine, après une victoire 4-2 face à la République dominicaine deux jours plus tôt. Le point bas de cette série reste la lourde défaite 6-2 face au Brésil en mai, même si le Panama a ensuite enchaîné deux résultats positifs contre l’Afrique du Sud (victoire 1-2, puis match nul 1-1 fin mars). Au total, les Panaméens ont inscrit neuf buts et encaissé onze sur ces cinq sorties.

De leur côté, les Croates affichent un bilan plus flatteur : trois succès et deux revers sur leurs cinq dernières sorties. Ils ont battu la Slovénie 2-1 le 7 juin, une victoire qui consolide leur confiance juste avant le tournoi. Ils avaient déjà dominé la Colombie 1-2 à l’extérieur en mars, puis le Monténégro 2-3 en novembre 2025 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Les défaites contre la Belgique (0-2) et le Brésil (1-3) constituent les seules ombres au tableau d’une série par ailleurs positive.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre le Panama et la Croatie n’est disponible pour les cinq dernières rencontres ; il n’est donc pas possible de fournir un historique détaillé pour le moment.

Classement

Dans le groupe L, la Croatie occupe la première place avant cette rencontre, tandis que le Panama pointe à la quatrième position.