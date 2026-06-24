Coupe du monde - Grp. L New York/New Jersey Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Panama - Angleterre sera donné le 27 juin 2026 à 17 h 00 (EST) et à 21 h 00 (GMT).

Contexte de la rencontre

Le Panama fait partie des cinq équipes déjà éliminées de la Coupe du monde. Avec quatre points en deux matchs, l’Angleterre peut valider sa première place dans le groupe L en cas de victoire.

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Le parcours de la Coupe du monde jusqu’à présent pour le Panama et l’Angleterre

Les Three Lions de Thomas Tuchel n’ont pas encore totalement convaincu, malgré une victoire 4-2 contre la Croatie et un nul 0-0 face au Ghana. Le sélectionneur allemand doit encore résoudre plusieurs équations sur les côtés. Il pourrait ainsi réintégrer Nico O’Reilly à gauche de la défense, tandis que Marcus Rashford représente une option plus haut sur ce flanc. Sur l’autre flanc, la star d’Arsenal Noni Madueke, préféré à son coéquipier Bukayo Saka toujours gêné par son tendon d’Achille, devrait être reconduit. En attaque, les espoirs anglais reposent sur leur buteur emblématique Harry Kane, auteur de 81 réalisations en 116 sélections.

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Le Panama, lui, tentera de contrarier les plans anglais en s’appuyant sur un 5-4-1. Ses deux défaites 1-0 face au Ghana puis à la Croatie démontrent qu’il ne sera pas un simple faire-valoir. Dominateur de la possession et des occasions contre le Ghana, le onze panaméen n’a pas su concrétiser et l’a payé cash, enencaissant un but cruel à la 95^e minute.

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Compositions probables

Panama : Mosquera ; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman ; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez ; Fajardo.

Angleterre : Pickford ; James, Konsa, Guehi, O’Reilly ; Anderson, Rice ; Madueke, Bellingham, Rashford ; Kane.

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Panama dispose d’un effectif de 26 joueurs.

Gardiens : Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio.

Défenseurs : Cesar Blackman, Jorge Gutierrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Farina, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

Milieux : Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Attaquants : Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, Tomás Rodríguez.

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La sélection anglaise de 26 joueurs

Gardiens : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City).

Défenseurs : Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Milieux de terrain : Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaquants : Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelone, en prêt de Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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Actualités des équipes et compositions

Thomas Christiansen n’a pas encore dévoilé la composition probable du Panama, et aucun blessé ni suspendu n’a été officiellement signalé à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi, dès que les informations sur les équipes seront disponibles.

Thomas Tuchel est dans la même situation pour l’Angleterre : aucune composition, blessure ou suspension n’est actuellement confirmée. Le technicien allemand a pu compter sur un effectif largement épargné durant la phase de groupes, même si Declan Rice gère des douleurs nerveuses depuis décembre. Les informations concernant les deux équipes seront actualisées dès leur officialisation.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Le Panama aborde la rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 face au Ghana en Coupe du monde, le 17 juin. Auparavant, il avait fait match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine avant de battre la République dominicaine 4-2 en amical. La défaite 6-2 face au Brésil constitue le point faible de cette série, tandis que la victoire 2-1 contre l’Afrique du Sud nourrit un peu l’optimisme. Le Panama a marqué neuf buts et en a encaissé dix au cours de ces cinq rencontres.

Les performances récentes de l’Angleterre sont nettement meilleures. Sur ses cinq derniers matchs, elle totalise trois victoires, un nul et une seule défaite. Leur dernière sortie s’est soldée par une victoire 4-2 contre la Croatie en Coupe du monde, le 17 juin, après deux succès consécutifs en amicaux face au Costa Rica (3-0) et à la Nouvelle-Zélande (1-0). Leur unique revers dans cette série est un 1-0 concédé au Japon en mars, complété par un match nul 1-1 contre l’Uruguay. Les Three Lions ont inscrit neuf buts et en ont encaissé quatre au cours de ces cinq rencontres.

Bilan des confrontations directes

PAN Dernier match ANG 0 0 Nul 1 Angleterre 6 - 1 Panama 1 Buts marqués 6 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les deux sélections ne se sont affrontées qu’une fois. L’Angleterre avait dominé le Panama 6-1 lors d’un match de phase de groupes de la Coupe du monde, le 24 juin 2018, à domicile. Ce succès demeure leur unique confrontation recensée.

Classement

Au classement du groupe L, l’Angleterre occupe actuellement la première place et le Panama la troisième après les premières journées.