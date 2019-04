Pamela Anderson mécontente de la répartition des dons lors du gala de la Fondation OM

Mardi soir, le club de l' a organisé une grosse soirée, et qui avait comme but de récolter des dons à des fins divers. Le but était d'aider à la fois les enfants défavorisés pour la cité phocéenne, mais aussi contribuer aux travaux de rénovation de Notre Dame de Paris.

Parmi les invités, il y avait notamment Pamela Anderson. L'actrice canadienne était présente en tant que conjointe d'Adil Rami, l'un des défenseurs de l'équipe. Elle est arrivée à la cérémonie avec un grand sourire, mais en est repartie en colère.

L'ancienne actrice phare d'Alerte à Malibu n'a pas du tout apprécié la manière dont les dons ont été répartis. Pour elle, ce n'est certainement pas pour la cathédrale que devrait être transmis l'essentiel de l'argent qui a été récolté.

I hope they will reconsider

and give to where it is needed.

to the community

here in Marseille where it was intended.

And

would go

much further

in making lives better 🙏