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Chelsea FC v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Palmer de retour et Bruno se révolte : des surprises en pagaille dans les compositions de Chelsea et Manchester United

B. Fernandes
C. Palmer
M. Carrick
X. Alonso
Chelsea vs Manchester United
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Stamford Bridge au rendez-vous d'un test de taille

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Tous les regards se tournent vers Stamford Bridge, qui accueille un duel attendu et captivant entre Chelsea et Manchester United, ce samedi, dans le cadre de la neuvième journée de Premier League.

Les choix de Chelsea ont connu quelques changements marquants, puisque Marco Bailestra signe sa première titularisation en Premier League sous le maillot des Blues, tandis que Romeo Lavia prend place au milieu de terrain pour compenser l'absence de Jordan Henderson.

Cole Palmer fait également son retour dans le onze de départ après la fin de sa suspension, au moment où João Pedro manque à l'appel en raison d'une blessure.

De l'autre côté, Manchester United a décidé d'aligner Leny Yoro au poste d'arrière droit, tandis que l'équipe récupère son capitaine Bruno Fernandes dans le onze de départ, après qu'il s'est contenté du banc des remplaçants lors de la dernière journée.

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La composition de Chelsea face à Manchester United est la suivante :

- Gardien de but : Mike Penders.

- Défense : Josh Acheampong, Levi Colwill, Wesley Fofana.

- Milieu : Pedro Neto, Moisés Caicedo, Romeo Lavia, Marco Bailestra.

- Attaque : Cole Palmer, Morgan Rogers, Estêvão.

Quant à la composition de Manchester United, elle se présente comme suit :

- Gardien de but : Senne Lammens.

- Défense : Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Leny Yoro.

- Milieu : Bruno Fernandes, André Santos, Carlos Baleba.

- Attaque : Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha.

Chelsea aborde cette rencontre en occupant la cinquième place du classement de la Premier League avec 13 points, tandis que Manchester United traverse une situation plus difficile, après avoir reculé à la seizième place avec 7 points, ce qui confère à ce duel une importance doublée pour les deux équipes.

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