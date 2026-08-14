Dans un cas d'école du débat « qui l'a fait en premier ? » face à « qui l'a fait le mieux ? », Cole Palmer a finalement reconnu avoir emprunté sa célèbre célébration du « froid glacial » à son ami proche Morgan Rogers, tout en insistant dans le même temps sur le fait que c'est lui la principale raison de la renommée mondiale de cette célébration.

Pendant plusieurs saisons, le duo a échangé taquineries et joutes verbales au sujet de la véritable paternité de la célébration, Rogers, l'ancien joueur d'Aston Villa, affirmant toujours que ce geste lui appartenait à lui seul.

Mais avec les retrouvailles des deux amis à Stamford Bridge, après qu'ils eurent joué ensemble au sein de l'académie de Manchester City lors de leurs années juniors, Palmer a décidé de dévoiler les véritables coulisses de la naissance de cette célébration. Il a ainsi déclaré au réseau « CFC+ », selon les propos rapportés par le journal britannique « The Sun » : « Je ne me souviens pas exactement de comment l'idée a commencé, on discutait et il m'a dit de la faire. C'est lui qui l'a exécutée en premier lors d'un match de milieu de semaine, puis nous avons joué contre Luton Town le samedi et je lui ai dit que j'allais la faire. Je parie qu'il aurait aimé que je ne le fasse pas à ce moment-là ! »

Palmer a ajouté en riant : « Il m'a devancé, oui, mais c'est moi qui l'ai rendue célèbre ! C'est la vérité et lui-même le reconnaît. »

Palmer et Rogers sont liés par une solide amitié dans le monde du football, qui remonte à leurs années de formation à l'académie de Manchester City, aux côtés de leurs coéquipiers qui évoluent actuellement à Chelsea comme Romeo Lavia et Liam Delap. Cette amitié s'est transformée en une sorte de rivalité amicale, Rogers ayant révélé auparavant que Palmer est le premier à lui envoyer un message après chaque performance remarquable qu'il livre, et que le contact entre eux ne se rompt jamais malgré leur quête permanente de la suprématie.

Il y a deux ans, lorsque Chelsea a affronté Aston Villa et que les Blues l'ont emporté sur un triplé sans encaisser de but, Rogers a envoyé un court message à Palmer dans lequel il demandait : « Ne marque pas contre Villa », avant de recevoir de Palmer une réponse plus glaciale que sa célèbre célébration : « Le trophée d'homme du match rentrera à la maison avec moi. » C'est effectivement ce qui s'est produit, Palmer ayant pris soin de publier leur conversation privée sur Instagram à côté d'une photo du trophée.

Les taquineries ne se sont pas arrêtées là : le numéro 10 de Chelsea a plaisanté auprès de son ami Rogers en lui disant qu'il chargerait des « huissiers de justice » de le poursuivre s'il tentait de faire la célébration à Stamford Bridge, avant d'annoncer une bonne nouvelle aux supporters, celle de pouvoir célébrer ensemble dans la période à venir.

Palmer a déclaré : « Nous n'avions jamais parlé d'une célébration commune auparavant, mais c'est devenu une réalité : il la fait et je la fais. J'ai déposé la marque de la célébration à mon nom, donc s'il tente le moindre geste, il trouvera les huissiers à la porte de chez lui ! »

Le duo semble ravi de rejouer ensemble, ayant affiché une grande complicité et une belle disponibilité lors des exercices de frappe que le club a publiés sur les réseaux sociaux en préparation de leur premier match de la saison sur leur pelouse, en amical face à la Real Sociedad.

Palmer a conclu ses propos en revenant sur le moment où il a appris l'arrivée de Rogers à Chelsea, alors que ce dernier se trouvait en compagnie de Reece James en stage avec l'équipe nationale d'Angleterre : « J'ai trouvé un appel manqué de sa part, et un message immédiat dans lequel il disait que je n'avais que 5 minutes pour le rappeler. J'ai senti alors qu'il avait quelque chose d'important. Je suis descendu et je l'ai appelé aussitôt, pour qu'il m'annonce la nouvelle de sa venue. Je ne l'ai pas cru au début, mais lorsque j'en ai eu la certitude, j'ai été fou de joie. »