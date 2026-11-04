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Palmeiras - Remo en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Palmeiras vs Remo
Palmeiras
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Serie A

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Palmeiras contre Remo en direct aujourd’hui, en Serie A.

Comment regarder Palmeiras contre Remo avec un VPN

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Avant-match

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Serie A - Journée 34

Palmeiras reçoit Remo sur son terrain pour un match de Serie A. L’équipe d’Abel Ferreira espère prolonger sa série de bons résultats.

Palmeiras aborde cette rencontre en excellente forme. Ses quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, ainsi que sa qualification pour la finale de la Copa Libertadores, témoignent de la concentration et de la cohésion du groupe.

Le seul match sans victoire de cette série a été un nul 0-0 contre Santos, mais un succès 1-0 en coupe face à Vasco da Gama lors de sa dernière sortie lui a permis de retrouver de l’élan avant cette rencontre.

Remo occupe la 19e place du classement de Serie A et s’apprête à disputer un déplacement difficile. L’équipe de Thiago Carpini a fait match nul lors de trois de ses cinq dernières rencontres de championnat : difficile à battre, elle peine toutefois à transformer cette résistance en victoires.

Son dernier résultat, une victoire 2-1 contre Botafogo RJ, lui donne des raisons d’être confiante, même si confirmer face à une équipe de la qualité de Palmeiras sera un sérieux défi.

Deuxième au classement et engagé dans la course au titre, Palmeiras s’attend à remporter ce match. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre en direct.

Actualité et effectifs des équipes

Palmeiras vs Remo Équipes probables

Entraineur

  • A. Ferreira

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