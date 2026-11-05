Comment regarder Palmeiras contre Remo avec un VPN

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Présentation du match

Serie A - Journée 34 5 nov. 2026 - 17:30

Palmeiras reçoit Remo sur son terrain pour un match de Serie A. L’équipe d’Abel Ferreira espère prolonger sa série de bons résultats.

Palmeiras aborde cette rencontre en excellente forme. Ses quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, ainsi que sa qualification pour la finale de la Copa Libertadores, témoignent de la concentration et de la cohésion de l’effectif.

Le seul match de cette série où Palmeiras a laissé des points en route a été un nul 0-0 contre Santos, mais sa victoire 1-0 face à Vasco da Gama en coupe lors de sa dernière sortie lui a permis de retrouver de l’élan avant cette rencontre.

Remo occupe la 19e place du classement de Serie A et s’apprête à disputer un déplacement difficile. L’équipe de Thiago Carpini a fait match nul lors de trois de ses cinq dernières rencontres de championnat : difficile à battre, elle peine toutefois à transformer cette résistance en victoires.

Son dernier résultat, une victoire 2-1 contre Botafogo RJ, lui donne des raisons d’avoir confiance, même si confirmer face à une équipe de la qualité de Palmeiras sera un rude défi.

Deuxième du classement et en lice pour le titre, Palmeiras s’attendra à remporter ce match. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre en direct.

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