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Palmeiras a remporté samedi la Copa Libertadores pour la quatrième fois de son histoire. À l’Estadio Centenario de Montevideo, les Brésiliens ont battu le club argentin d’Estudiantes de la Plata 1-0.

Avant le coup d’envoi, un hommage a été rendu aux victimes de la catastrophe aérienne de Chapecoense, survenue il y a maintenant dix ans. Quelques instants plus tôt, Fernando Muslera (40 ans), gardien d’Estudiantes, n’avait pu contenir son émotion en entendant l’hymne national uruguayen.

Le spectacle technique n’a guère été au rendez-vous pendant une grande partie de la rencontre. Les occasions ont été rares et les deux équipes ont semblé, par moments, sous haute tension.

La seconde période venait à peine de commencer lorsque Palmeiras a ouvert le score. Lancé en profondeur par Gabriel Arthur, l’international colombien Jhon Arias a prolongé le ballon de la tête, en une touche, vers Ramón Sosa, qui l’a repris de la tête sans être inquiété : 1-0.

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Estudiantes, qui dispute ses matches à environ 160 kilomètres seulement de Montevideo, a dû courir après le score et s’est montré dangereux par Guido Carrillo, dont la tête a manqué de précision pour tromper le gardien Carlos Miguel.

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La rencontre a eu par moments des airs de match sud-américain typique, avec des fautes appuyées ici et là et, bien sûr, quelques échauffourées. Le ballon est resté principalement au milieu de terrain, exactement ce que voulait Palmeiras.

En fin de match, Estudiantes est tout de même passé tout près de l’égalisation par Tomas Palacios. Sa reprise de volée, déviée par Miguel, est passée à côté : la dernière véritable occasion de la rencontre s’est ainsi envolée.

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Palmeiras avait déjà remporté la plus grande compétition de clubs d’Amérique du Sud en 1999, puis plus récemment en 2020 et 2021. Le club compte désormais autant de titres en Copa Libertadores qu’Estudiantes (1968, 1969, 1970, 2009).

Palmeiras, qui terminera deuxième de Série A derrière le champion Flamengo, peut désormais se concentrer sur la finale de la Coupe du Brésil, le 6 décembre contre Grêmio. D’ici là, le club de São Paulo disputera son dernier match de championnat de la saison à domicile contre Coritiba, douzième.