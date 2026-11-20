Comment regarder Palmeiras-Flamengo avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Serie A - Journée 36 21 nov. 2026 - 14:30

Palmeiras reçoit Flamengo pour un match de Serie A qui oppose directement les deux premiers du championnat. L’équipe d’Abel Ferreira accueille le leader en sachant que seule une victoire lui permettra de réduire l’écart en tête du classement.

Flamengo arrive en meilleure forme que toute autre équipe du football brésilien. L’équipe de Leonardo Jardim a remporté quatre de ses cinq derniers matches de Serie A, battant dernièrement l’Athletico Paranaense 2-1. Sa seule défaite sur cette période est survenue aux tirs au but contre Estudiantes en Copa Libertadores.

Palmeiras aborde cette rencontre avec une confiance ébranlée. Le club a perdu son dernier match de Serie A 2-1 contre Cruzeiro, un résultat qui a freiné son élan après deux victoires consécutives en coupe contre Vasco da Gama et un succès écrasant 6-1 face à Remo en championnat.

L’historique des confrontations ajoute encore à l’intérêt de cette affiche. Flamengo a remporté le dernier duel 3-0 en mai et s’était également imposé sur le terrain de Palmeiras en Copa Libertadores en novembre 2025. L’équipe de Ferreira devra inverser une tendance récente qui ne lui a pas été favorable.

Flamengo occupant la première place de Serie A et Palmeiras la deuxième, les points en jeu comptent autant que la rivalité elle-même. Une victoire de Flamengo accroîtrait son avance ; un succès de Palmeiras relancerait pleinement la course au titre.

Pour savoir comment suivre ce match de Serie A en direct, lisez la suite.

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