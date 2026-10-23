Palmeiras et Estudiantes s’affronteront en finale de la CONMEBOL Libertadores 2026 après leurs exploits aux tirs au but

Partager Suivez GOAL sur Google

Palmeiras et Estudiantes de La Plata se sont qualifiés pour la finale de la Copa Libertadores 2026 de la CONMEBOL au terme de séances de tirs au but haletantes en demi-finales. Décisifs dans les buts, Carlos Miguel et Fernando Muslera ont ouvert la voie à un affrontement historique, le 28 novembre, à l’Estadio Centenario de Montevideo.

Publicité

Le suspense des tirs au but ouvre la voie vers Montevideo

Les poids lourds sud-américains Palmeiras et Estudiantes de La Plata se disputeront le titre continental en finale de la CONMEBOL Libertadores 2026, le 28 novembre à l’Estadio Centenario de Montevideo. Les deux demi-finales se sont décidées aux tirs au but, au terme de matches retour tendus.

Palmeiras a éliminé Fluminense, champion en 2023, 5-3 aux tirs au but après un score cumulé de 2-2, tandis qu’Estudiantes a résisté à dix au Maracanã pour sortir Flamengo, tenant du titre, 3-2 aux tirs au but.

Déjà sacré quatre fois, Estudiantes vise un cinquième titre, tandis que le Palmeiras d’Abel Ferreira espère décrocher une quatrième couronne.

Muslera brille au Maracanã et surmonte la douleur de la Coupe du monde

Le gardien d’Estudiantes Fernando Muslera a livré une prestation extraordinaire face à Flamengo, repoussant trois tirs au but consécutifs de Jorginho, Lucas Paquetá et Bruno Henrique. L’Uruguayen de 40 ans a disputé un match retour sans but au cours duquel Estudiantes a joué plus de 40 minutes à dix après l’expulsion de Baltasar Rodríguez.

Publicité Publicité

Après ses exploits au Maracanã, Muslera est revenu sur son parcours émotionnel après une Coupe du monde difficile. « Sur le plan personnel, le football vous donne toujours une autre chance », a déclaré Muslera.

Related Topics

« Lors d’une séance de tirs au but, le gardien a cet avantage supplémentaire de pouvoir apporter sa contribution », a-t-il ajouté, évoquant « le bonheur de vouloir réaliser ses rêves, d’assumer ses responsabilités dans les bons moments comme dans les moins bons ».

Ferreira vise un troisième titre en Libertadores avec Palmeiras

L’entraîneur de Palmeiras Abel Ferreira a atteint sa quatrième finale de Libertadores en sept saisons grâce à l’arrêt décisif de Carlos Miguel face à Nonato, de Fluminense. Le technicien portugais retrouve l’Estadio Centenario, où il avait déjà soulevé le trophée en 2021.

Publicité

Ferreira, qui a remporté onze titres en six ans à la tête de Palmeiras, reste concentré sur les succès collectifs plutôt que sur les accomplissements personnels.

« Les records, le temps... Ce n’est pas ce qui me motive », avait déclaré Ferreira. « J’ai un immense respect pour l’histoire de Palmeiras ; personne n’est plus grand que Palmeiras. J’aime être à Palmeiras. »

Publicité

Les deux poids lourds renouent avec leur rivalité historique de 1968 en Uruguay

Cette finale à Montevideo revêt une portée historique particulière : elle sera une réédition de la finale de la Libertadores 1968, lors de laquelle Estudiantes avait battu Palmeiras à l’Estadio Centenario pour remporter son premier trophée continental.

Palmeiras disputera sa deuxième finale consécutive après avoir terminé deuxième en 2025. Le club pourra compter sur son gardien Carlos Miguel, qui a repoussé des tirs au but décisifs en quart de finale contre LDU Quito et en demi-finale contre Fluminense.

Publicité

Estudiantes retrouve la finale pour la première fois depuis 17 ans, avec l’ambition de rééditer son triomphe de 2009 sur le sol uruguayen.