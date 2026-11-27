Comment regarder Palmeiras - Estudiantes avec un VPN
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Présentation du match
Palmeiras reçoit Estudiantes en Copa Libertadores. L’équipe d’Abel Ferreira cherche à se remettre d’une mauvaise série de résultats à domicile et en Serie A.
Le club brésilien aborde ce match après deux revers consécutifs en championnat et un match nul. Il s’est incliné 2-1 face à Cruzeiro le 18 novembre, a fait match nul 1-1 contre Flamengo trois jours plus tard, puis a perdu 3-0 contre Chapecoense, déjà relégué, le 24 novembre.
Cette défaite a fait mal. Palmeiras reste deuxième du classement de Serie A, mais ce revers 3-0 face à la lanterne rouge laisse Ferreira avec des questions à résoudre avant une nouvelle rencontre aux allures de match à élimination directe.
Estudiantes, entraîné par Alexander Medina, arrive avec un bilan contrasté sur la scène nationale. Le club a battu Independiente Rivadavia 3-2 en Supercoupe le 12 novembre, mais ses trois derniers matchs de Liga Profesional se sont soldés par deux nuls et une défaite face à Union.
Le club argentin a aussi récemment affronté une équipe brésilienne. Sa dernière sortie en Copa Libertadores s’est terminée sur un nul 0-0 contre Flamengo, un résultat comptabilisé comme une victoire pour Estudiantes.
Palmeiras occupe la deuxième place du groupe F dans le classement fourni, tandis qu’Estudiantes est deuxième du groupe A. Les deux clubs savent qu’ils n’ont guère droit à un nouveau faux pas.
Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.
Actualités des équipes et effectifs
Palmeiras vs Estudiantes Équipes probables
Entraineur
- A. Ferreira