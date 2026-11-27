Comment regarder Palmeiras - Estudiantes avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Allez sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Copa Libertadores - Finale 28 nov. 2026 - 15:00

Palmeiras reçoit Estudiantes en Copa Libertadores. L’équipe d’Abel Ferreira cherche à se remettre d’une mauvaise série de résultats à domicile et en Serie A.

Le club brésilien aborde ce match après deux revers consécutifs en championnat et un match nul. Il s’est incliné 2-1 face à Cruzeiro le 18 novembre, a fait match nul 1-1 contre Flamengo trois jours plus tard, puis a perdu 3-0 contre Chapecoense, déjà relégué, le 24 novembre.

Cette défaite a fait mal. Palmeiras reste deuxième du classement de Serie A, mais ce revers 3-0 face à la lanterne rouge laisse Ferreira avec des questions à résoudre avant une nouvelle rencontre aux allures de match à élimination directe.

Estudiantes, entraîné par Alexander Medina, arrive avec un bilan contrasté sur la scène nationale. Le club a battu Independiente Rivadavia 3-2 en Supercoupe le 12 novembre, mais ses trois derniers matchs de Liga Profesional se sont soldés par deux nuls et une défaite face à Union.

Le club argentin a aussi récemment affronté une équipe brésilienne. Sa dernière sortie en Copa Libertadores s’est terminée sur un nul 0-0 contre Flamengo, un résultat comptabilisé comme une victoire pour Estudiantes.

Palmeiras occupe la deuxième place du groupe F dans le classement fourni, tandis qu’Estudiantes est deuxième du groupe A. Les deux clubs savent qu’ils n’ont guère droit à un nouveau faux pas.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

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