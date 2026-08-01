Paixão encore sur les tablettes d’un club de Premier League ; Marseille réclame au moins 50 millions

Igor Paixão figure sur la shortlist de Leeds United. C’est ce qu’a rapporté le journaliste mercato Santi Aouna samedi sur X. Un prix conséquent est toutefois fixé pour l’ailier brésilien de l’Olympique de Marseille.

Selon Aouna, des contacts ont déjà eu lieu entre Marseille et l’entourage de l’ancien attaquant de Feyenoord. Selon les informations, Paixão occupe actuellement la troisième place sur la shortlist établie par Leeds United.

Frank McCourt, propriétaire de Marseille, ne veut pas laisser partir l’ailier aussi facilement et réclame au moins 50 millions d’euros. Leeds United envisage actuellement un montant compris entre 30 et 35 millions d’euros.

Reste à voir si le club de Premier League formulera une offre à court terme pour Paixão, qui est encore sous contrat pour quatre saisons dans le sud de la France. Transfermarkt estime actuellement sa valeur à 35 millions d’euros.

Leeds United était déjà intéressé par le Brésilien la saison dernière et était prêt à débourser plus de 30 millions d’euros pour lui. C’est finalement Marseille qui a conclu l’affaire avec Feyenoord pour 30 millions d’euros, hors bonus.

Jusqu’à présent, Paixão a inscrit six buts et délivré cinq passes décisives en Ligue 1 avec Marseille. En Ligue des champions, il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises, avec une passe décisive en plus.

L’ancien joueur de Feyenoord était en grande forme lors de la phase initiale de la Ligue des champions la saison dernière. Il a inscrit un doublé contre l’Ajax, balayé 4-0 par Marseille.