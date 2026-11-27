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Paderborn - Schalke 04 : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 11 28 nov. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Dans ce duel de Bundesliga entre deux promus, le SC Paderborn reçoit le FC Schalke 04 à la Home Deluxe Arena. Les deux clubs occupent le bas du classement et ont besoin de points.

Paderborn est 15e au classement. L’équipe de Ralf Kettemann vient de s’incliner 4-0 sur le terrain du Bayer Leverkusen. Auparavant, elle avait pris un point contre l’Eintracht Francfort (2-2) et un autre contre Gladbach (0-0).

Son élimination en Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart (0-1) ne remonte également qu’à quelques semaines. Paderborn semble vulnérable en défense, mais reste difficile à battre.

Schalke occupe la 16e place, juste derrière son hôte. Sous les ordres de Miron Muslic, les Bleus royaux viennent d’obtenir un nul 0-0 contre Stuttgart, après trois défaites consécutives.

Le gardien Loris Karius a été élu joueur du match contre Stuttgart. Mais Schalke reste peu dangereux en attaque : il n’a inscrit qu’un seul but lors de ses cinq derniers matches officiels.

L’enjeu est donc clair : deux équipes préoccupées par la relégation s’affrontent, et chaque point compte. Voici où suivre la rencontre.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé à Paderborn et à Schalke 04 ?

Sur ses cinq derniers matches officiels, Paderborn affiche un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites (1-2-2). L’équipe vient de s’incliner 4-0 sur le terrain du Bayer Leverkusen. Auparavant, elle avait fait match nul contre l’Eintracht Francfort (2-2) et Gladbach (0-0), et remporté son match amical contre Braunschweig (4-1). Paderborn a inscrit six buts au total et en a encaissé huit.

Schalke n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches (0-2-3). L’équipe vient de faire match nul 0-0 contre le VfB Stuttgart, après des défaites 2-1 contre Hoffenheim et 2-0 contre le RB Leipzig. Schalke s’est également incliné 2-0 sur le terrain du Dynamo Dresde en Coupe d’Allemagne. Avec un but marqué et six encaissés, son bilan offensif et défensif est nettement négatif, même si deux rencontres se sont terminées sans but.

Paderborn - Schalke 04 : compositions

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