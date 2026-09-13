Cinq matches officiels, cinq victoires, trois clean sheets, meilleur départ en Bundesliga depuis 2015 : tout roule en ce moment pour Borussia Dortmund. Le visage affiché jusqu’ici par les Westphaliens dans cette saison qui vient à peine de débuter ressemble à celui de l’an dernier : le BVB est difficile à battre, la défense tient bon, devant, l’équipe se montre efficace. Il y a certainement des plaisirs plus grands que de devoir disputer un match de football contre la troupe de l’entraîneur Niko Kovac.

Il est encore très tôt dans cet exercice, si bien qu’il ne faut pas trop s’attarder sur le pour et le contre de la situation ainsi esquissée. Beaucoup de choses peuvent encore se produire, beaucoup peuvent encore évoluer, et il faudra davantage de matches disputés avant de pouvoir livrer une évaluation vraiment solide.

Ce que l’on peut toutefois déjà constater à l’heure actuelle : Dortmund reste coincé, sur le plan du jeu, dans le dilemme Kovac, connu pour ses succès. Sur ce point, la mission confiée au coach par l’ensemble de ses dirigeants avait été clairement formulée avant le début de la saison. « Bien sûr, nous voulons maintenant aussi franchir un nouveau palier », a déclaré le directeur général sportif Lars Ricken. Son collègue Carsten Cramer s’exprimait ainsi : « Le travail et le spectacle doivent se compléter, nous voulons marquer les esprits dans ce domaine. »

Getty Images

BVB supérieur à Paderborn ? « Je ne l’ai pas vu comme ça »

Jusqu’ici, aucun des deux objectifs n’a encore été atteint. Certes, le BVB a réalisé un été des transferts prometteur et a recruté en Joey Veerman un joueur capable, dans l’axe, de briser le U habituel de Kovac dans la progression du jeu et d’apporter davantage de variété. Mais jusqu’à présent, la construction de jeu, peu inspirée, ne s’est pas encore améliorée sur le plan structurel pour autant, et ce indépendamment des différentes compositions d’équipe ou des séquelles d’un match de Ligue des champions.

Pourquoi le BVB avait été si supérieur ? C’est la question qui a été posée à Ralf Kettemann samedi après-midi après le 0-3 de ses Paderbornois au Signal Iduna Park sur Sky. L’entraîneur du promu a donné la bonne réponse : « Je ne l’ai pas vu comme ça du tout. » Pour Kettemann, la différence entre les deux équipes s’est faite dans l’efficacité dans le dernier tiers.

Cette analyse aussi était juste. Le SCP, muet jusque-là et qui l’est resté, a affiché face au Borussia une animation plus mûre et un plan clairement visible avec et sans ballon. À la pause, les visiteurs menaient dans les statistiques des ballons touchés dans la surface adverse, 15 à 8, ainsi que 5 à 1 pour les tirs dans la surface.

Getty Images

Le BVB manque toujours d’une idée de jeu exécutée collectivement

Dortmund menait pourtant 1-0, parce qu’un contre bien mené (!), favorisé par une erreur dans la défense de Paderborn, avait suffi. En dehors de cela, le BVB a éprouvé de grandes difficultés à se défaire, par le jeu, du marquage individuel des Ostwestphaliens et à amener le ballon de manière structurée vers le but adverse. Les distances de passe étaient pour cela tout simplement trop grandes trop souvent.

Ballon au pied, les Westphaliens continuent donc de manquer d’une idée appliquée collectivement. C’était déjà le cas lors des rencontres précédentes, quand le joueur créatif Konstantinos Karetsas n’était pas absent comme ce fut le cas samedi. Résultat : face à un promu, le BVB n’a dégagé aucune domination sur le plan du jeu, sur l’ensemble de la rencontre. Au lieu de cela, l’équipe de Kovac continue de vivre de sa qualité individuelle, ce qu’ont notamment confirmé les deux superbes buts du joker Felix Nmecha pour sceller le score final.

« Je ne pense pas que nous ayons joué notre meilleur match. Nous avons de nouveau trouvé un moyen de gagner. C’est un bon signe, mais nous nous sommes compliqué la tâche, particulièrement dans le dernier tiers. C’est quelque chose que nous devons améliorer », a déclaré Ethan Nwaneri. « C’était une victoire au forceps, ils n’ont pas bien joué. Pendant de longues périodes, ils ont eu énormément de mal à faire sauter le verrou de Paderborn, qui a aussi eu beaucoup le ballon en seconde période », a analysé l’expert de Sky Dietmar Hamann.

Getty Images

Le vieux refrain du BVB : un football limité dans le fond

Que cela ait été le cas doit tout de même inquiéter les Borussen. Dortmund n’est pas parvenu, lors de nombreuses phases des 45 dernières minutes, malgré le nouveau métronome Veerman et l’entrée en jeu plus tardive de Nmecha, à calmer le match. L’équipe a bien poussé pour le 2-0 et s’est créé des occasions en ce sens, mais il n’est d’abord pas venu. À la place, Paderborn a, à plusieurs reprises, commencé à sentir l’égalisation aux abords de la surface de Dortmund.

C’est le vieux refrain : c’est précisément sur ce point que le BVB doit impérativement progresser, Kovac doit absolument faire évoluer son équipe. Si cela ne se produit pas, le résultat devrait être le même que la saison passée : un football qui garantit avec une régularité constante des victoires et des points, mais qui apparaît à ce point limité sur le fond que, face à des adversaires de qualité équivalente ou supérieure, le plafond est vite atteint.

Getty Images

BVB : cinq matches, cinq victoires, mais toujours sans spectacle

En tout cas, on n’a rien vu du spectacle tant cité dans les matches disputés jusqu’ici. Car on ne parle pas là de scénarios de match confus comme lors de la victoire 3-2 à Hoffenheim, où l’on n’a rien vu du BVB pendant 60 minutes et où, malgré une montée en puissance après avoir été mené 0-2, l’équipe l’a finalement emporté de manière très flatteuse. Ni non plus de la passivité collective du mardi précédent après l’ouverture du score contre Villarreal. Il s’agit de prestations dominantes, débordantes de classe dans le jeu, de maturité tactique, de confiance dans la possession et d’un danger constant devant le but.

D’ici là, Kovac a encore beaucoup de travail devant lui. Il continuera d’avoir du temps et des occasions pour cela. La multitude des victoires parle sans équivoque en sa faveur, et dans le football, c’est la monnaie la plus importante. Aussi contre Paderborn. Surtout quand on garde cette statistique à l’esprit : avec ce succès contre le SCP, le BVB n’a remporté que son 38e match (sur 61) contre un promu depuis 2012-2013. Le Bayern a gagné 53 de ses 60 duels de ce type.

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund