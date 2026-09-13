Cinq matches officiels, cinq victoires, trois clean sheets, meilleur départ en Bundesliga depuis 2015 : tout roule en ce moment pour Borussia Dortmund. Le visage affiché jusqu’ici par les Westphaliens dans cette saison qui vient à peine de commencer ressemble à celui de l’an dernier : le BVB est difficile à battre, la défense tient bon, et devant, l’équipe frappe avec efficacité. Il y a certainement des plaisirs plus grands que de devoir disputer un match de football contre la troupe de l’entraîneur Niko Kovac.

Il est encore très tôt dans cet exercice, si bien qu’il ne faut pas trop s’attarder sur le pour et le contre de la situation esquissée. Beaucoup de choses peuvent encore se produire, beaucoup peuvent encore évoluer, et il faudra davantage de matches disputés avant de pouvoir poser une évaluation vraiment fondée.

Ce que l’on peut toutefois déjà constater à l’heure actuelle : Dortmund reste enlisé, sur le plan du jeu, dans le dilemme Kovac, bien connu pour ses succès. Sur ce point, la mission confiée à l’entraîneur par tous ses dirigeants avant le début de la saison avait été formulée clairement. « Bien sûr, nous voulons maintenant aussi franchir un cap », a déclaré le directeur général sportif Lars Ricken. Son collègue Carsten Cramer s’exprimait ainsi : « Travail et spectacle doivent se compléter, nous voulons marquer les esprits dans ce domaine. »

Getty Images

BVB trop supérieur face à Paderborn ? « Je ne l’ai pas vu comme ça »

Jusqu’ici, ni l’un ni l’autre n’a encore réussi. Certes, le BVB sort d’un été des transferts prometteur et a également recruté en Joey Veerman un joueur capable, dans l’axe, de casser le U habituel de Kovac dans la progression du jeu et d’apporter davantage de variété. Jusqu’à présent, la construction du jeu, peu inspirée, n’en est toutefois pas encore devenue structurellement meilleure, et ce indépendamment des différentes compositions d’équipe ou des séquelles d’un match de Ligue des champions.

On a demandé à Ralf Kettemann samedi après-midi, après la défaite 0-3 de son Paderborn au Signal Iduna Park, sur Sky, pourquoi le BVB avait été si supérieur. L’entraîneur du promu a donné la bonne réponse : « Je ne l’ai pas vu comme ça du tout. » Pour Kettemann, la différence entre les deux équipes résidait dans l’efficacité dans le dernier tiers.

Cette analyse était elle aussi juste. Le SCP, auparavant muet offensivement et qui l’est toujours, a montré, par rapport au Borussia, un dispositif de jeu plus mûr et un plan clairement identifiable avec et sans ballon. À la pause, les visiteurs menaient dans les statistiques des ballons touchés dans la surface adverse par 15 à 8, ainsi que 5 à 1 pour les tirs dans la surface.

Getty Images

Le BVB manque toujours d’une idée de jeu exécutée collectivement

Dortmund menait pourtant 1-0, parce qu’un contre bien mené (!), favorisé par une erreur dans la défense de Paderborn, avait suffi. À cela près, le BVB a éprouvé de grandes difficultés à se libérer, dans le jeu, du marquage individuel des Ostwestfalen et à amener le ballon de manière structurée vers le but adverse. Les distances de passe étaient pour cela tout simplement trop grandes.

Ballon au pied, les Westphaliens continuent donc de manquer d’une idée exécutée collectivement. C’était déjà le cas lors des rencontres précédentes, dans lesquelles le joueur créatif Konstantinos Karetsas n’était pas absent comme samedi. Résultat : face à un promu, le BVB n’a exercé aucune domination sur le plan du jeu, et ce durant tout le match. À la place, l’équipe de Kovac continue de vivre de sa qualité individuelle, ce qu’ont encore souligné les deux buts magnifiques de Felix Nmecha, entré en joker, pour fixer le score final.

« Je ne pense pas que nous ayons joué notre meilleur match. Nous avons encore trouvé un moyen de gagner. C’est un bon signe, mais nous nous sommes compliqués la tâche, surtout dans le dernier tiers. C’est quelque chose que nous devons améliorer », a déclaré Ethan Nwaneri. « C’était une victoire au forceps, ils n’ont pas bien joué. Pendant de longues phases, ils ont eu énormément de mal à faire sauter le verrou de Paderborn, qui a aussi eu beaucoup du jeu en seconde période », a analysé l’expert de Sky Dietmar Hamann.

Getty Images

Le vieux refrain du BVB : un football limité sur le fond

Le fait que cela ait été le cas devrait réellement inquiéter le Borussia. Dortmund n’est pas parvenu, durant de nombreuses phases des 45 dernières minutes, malgré le nouveau métronome Veerman et l’entrée ultérieure de Nmecha, à calmer le jeu. L’équipe est certes allée chercher le 2-0 et s’est procuré des occasions pour y parvenir, mais il n’est d’abord pas venu. À la place, Paderborn a senti à plusieurs reprises, par séquences, l’égalisation rôder autour de la surface de Dortmund.

C’est le vieux refrain : c’est précisément sur ce point que le BVB doit impérativement hausser son niveau, et que Kovac doit absolument faire progresser l’équipe. Si ce n’est pas le cas, le résultat devrait être le même que la saison passée : un football qui garantit régulièrement des victoires et des points, mais dont le contenu est à ce point limité que, face à des adversaires de qualité égale ou supérieure, le plafond est vite atteint.

Getty Images

BVB : cinq matches, cinq victoires, mais toujours sans spectacle

En tout cas, on n’a rien vu jusqu’ici du spectacle tant cité dans les matches disputés. Car il ne s’agit pas de scénarios de match brouillons comme lors de la victoire 3-2 à Hoffenheim, où l’on n’a rien vu du BVB pendant 60 minutes et où, malgré une montée en puissance après avoir été mené 0-2, l’équipe s’est finalement imposée de manière très flatteuse. Ni non plus de la passivité collective mardi dernier après l’ouverture du score contre Villarreal. Il s’agit de prestations dominantes, débordantes de qualité technique, de maturité tactique, de confiance dans la possession et d’une menace constante devant le but.

D’ici là, Kovac a encore beaucoup de travail devant lui. Il continuera à avoir du temps et des occasions pour cela. La multitude de victoires plaide sans ambiguïté en sa faveur, et c’est la monnaie la plus importante dans le football. Même contre Paderborn. Surtout quand on a cette statistique en tête : avec ce succès contre le SCP, le BVB n’a remporté que son 38e match (sur 61) contre un promu depuis 2012-2013. Le Bayern Munich s’est imposé dans 53 de ses 60 duels de ce type.

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund