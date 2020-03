Padeborn, Luca Killian premier joueur de Bundesliga positif au coronavirus

Le jeune défenseur allemand a été testé positif pour la maladie qui a suspendu toutes les compétitions à travers l'Europe

Vendredi, Luca Kilian de Paderborn est devenu le premier joueur de diagnostiqué positif au coronavirus, la compétition allemande n'ayant que récemment reporté les matchs de ce week-end.

L’UEFA met la Ligue des Champions et la Ligue Europa en stand-by

Il existe de plus en plus de cas à travers les 5 grands championnats européens. En plus du Turinois Daniele Rugani, le manager d' Mikel Arteta et l'attaquant de Callum Hudson-Odoi ont été diagnostiqués jeudi.

La , équipe de , a jusqu'à présent été la plus touchée, cinq joueurs étant désormais positifs.

Moins de 24 heures avant que Paderborn ne soit censé jouer Fortuna en , le club a confirmé le diagnostic de Kilian après avoir effectué à l'origine des tests sur son coach

"Dans le cadre des premiers tests pour le coronavirus ce vendredi, le SCP07 a enregistré le premier cas d'une maladie aiguë", a indiqué un communiqué du club ce vendredi.



