Envie d’une idée de jeu à boire ? Le principe est simple : chaque fois que Fabio Silva dit « the most important » dans une interview, on boit un petit verre. Mais attention, mieux vaut bien tenir l’alcool !

Cette expression, qui signifie « le plus important », est revenue à elle seule quatre fois dans ses propos lorsqu’il s’est présenté devant la presse samedi soir, après avoir marqué en sortie de banc lors du match nul 2-2 du Borussia Dortmund face au Bayern Munich. Mais pendant les quelques minutes passées par l’attaquant en zone mixte, il est apparu que Silva avait adopté une deuxième formule favorite : « Everyone can see. »

En voici un exemple : « Le plus important, c’était la mentalité. Nous sommes venus ici pour montrer que nous voulons nous battre pour des titres et que nous n’avons peur d’aucune équipe. Je pense que tout le monde peut voir que nous avons, cette saison, un effectif de premier plan pour poursuivre de grands objectifs », a déclaré Silva, qui, comme son coéquipier Nico Schlotterbeck passé devant la presse peu avant lui, dégageait l’assurance que traduisaient ses paroles.

À Munich, le Portugais a de nouveau livré une excellente prestation après son entrée en jeu. Son but était un régal technique : l’instinct pour deviner où arriverait le ballon, le contrôle délibérément orienté pour se mettre aussitôt en position de tir, le pivot dans un espace réduit et la finition précise.

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Paco Alcacer ? Fabio Silva est le meilleur joker de l’histoire du BVB !

« Mon père m’a toujours dit que je devais “sentir” le ballon dans la surface de réparation. Et j’étais là pour reprendre le ballon repoussé. Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe », a-t-il déclaré. C’était déjà le cinquième but de Silva en compétition officielle cette saison, alors qu’il en avait inscrit trois sur l’ensemble de la saison précédente. Sept contributions à des buts en 13 matches constituent un très bon bilan pour un joueur qui n’a été titulaire qu’à cinq reprises.

On pourrait même aller jusqu’à dire que Silva est le meilleur joker de l’histoire du club de Dortmund. Dans cette catégorie, on pense évidemment d’abord à l’ancien attaquant du BVB Paco Alcacer, également détenteur du record de Bundesliga. Entre 2018 et 2020, l’Espagnol a inscrit douze buts après son entrée en jeu sous les couleurs de Dortmund. Aucun joueur n’a fait mieux dans l’histoire du championnat.

Silva compte actuellement six buts inscrits en sortie de banc depuis son arrivée au Borussia. Mais si l’on met de côté le critère, évidemment non négligeable, du but, le joueur de 24 ans devance Alcacer. Dès qu’il entre sur le terrain, Silva apporte une énergie contagieuse, influe immédiatement sur le jeu, se rend souvent disponible et se montre dangereux comme buteur ou passeur. Son investissement lorsqu’il entre en jeu est tout simplement remarquable.

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Fabio Silva a permis à sept reprises au BVB d’obtenir un meilleur résultat

Et cela se voit aussi dans les chiffres. Sur les 17 contributions à des buts de Silva en 52 matches officiels avec Dortmund (huit buts, neuf passes décisives), sept ont permis au BVB de terminer sur un meilleur résultat que celui affiché avant son entrée en jeu.

Pourtant, il n’était pas du tout certain que l’international à une sélection dispute encore cette saison dans la Ruhr. Cet été, un an seulement après le versement de 22,5 millions d’euros à Wolverhampton Wanderers pour son transfert, Silva et son entourage étaient très intéressés par un départ.

La saison précédente, passée dans l’ombre de l’indiscutable Serhou Guirassy, que l’entraîneur Niko Kovac a toujours soutenu même pendant ses périodes de disette flagrante, avait visiblement pesé sur Silva. Il avait pourtant totalisé dix contributions à des buts, un bilan plus qu’honorable (trois buts, sept passes décisives), mais n’avait été titulaire qu’à dix reprises en 39 matches officiels.

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Rumeurs de départ cet été : ce qu’en dit Fabio Silva aujourd’hui

« Pendant le mercato, il y a eu trop d’agitation autour de moi, mais c’est normal et cela fait partie du football », a déclaré Silva à Munich en revenant sur cette période d’il y a environ trois mois. Son changement d’avis est intervenu après une rencontre avec Kovac et le directeur sportif Ole Book. « Nous avons eu une excellente discussion avant la fermeture du mercato. J’ai le sentiment, et je le savais aussi, que j’ai encore beaucoup à apporter à ce club. J’ai encore davantage à lui donner. J’adore jouer pour ce club et ses supporters. Je suis heureux ici », a-t-il expliqué.

Le paradoxe de Silva, c’est qu’à Dortmund, il s’est jusqu’ici montré nettement meilleur en sortie de banc que lorsqu’il débute. Titulaire, il veut parfois trop en faire, réfléchit trop, se montre parfois trop individualiste et cherche trop à provoquer lui-même des actions. La saison dernière, le BVB n’a remporté que trois des dix rencontres qu’il a commencées. À quatre reprises, il était associé à Guirassy.

Cette association s’est clairement améliorée cette saison. Les deux attaquants dégagent du plaisir à jouer lorsqu’ils sont ensemble sur le terrain, et leur entente a très bien fonctionné à plusieurs reprises. « Il n’y a pas que les buts qui comptent. En tant que joueur, je suis plus qu’un simple buteur », a déclaré Silva. « C’est d’autant plus vrai quand je suis sur le terrain avec Serhou. Nous nous entendons très bien. C’est l’un des meilleurs joueurs à son poste. J’apprends de lui tous les jours. »

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Entre le banc et une place de titulaire : Fabio Silva semble avoir accepté son rôle au BVB

Et sa nouvelle formule favorite a refait surface lorsqu’il a ajouté : « Tout le monde peut voir que nous pouvons parfois jouer ensemble et que nous y prenons du plaisir. » Silva a ainsi résumé sa situation : parfois, ils jouent ensemble, parfois, il est sur le terrain au coup d’envoi. Mais dans un club comme le BVB, face à un concurrent comme le Guinéen, ce ne sera pas toujours le cas.

Silva semble s’être fait à cette perspective. L’air renfrogné, légèrement boudeur, que l’on pouvait encore observer de temps à autre lors de sa première année et même pendant la Supercoupe en début de saison a disparu. Et le voilà aussitôt meilleur.

« Bien sûr, je préfère débuter plutôt que de m’asseoir sur le banc. Si je prétendais le contraire, je ne serais pas honnête à 100 % », a déclaré Silva. « J’essaie toujours de rester positif pendant la semaine. Quand je vois que je ne joue pas, je suis évidemment contrarié sur le moment, mais je sais que je peux être important pour l’équipe. Cette saison, je le suis aussi bien comme titulaire qu’en entrant en jeu. »

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Le BVB est-il prêt à remporter des titres ? « C’est notre arme cette saison »

D’autant que les « finisseurs », pour reprendre un terme que Kovac aime employer à propos de ses remplaçants, ont jusqu’ici eu une influence considérable. Avec douze contributions à des buts de la part de ses joueurs entrés en jeu, le BVB partage la première place du championnat avec le RB Leipzig. Si l’on ne retient que les passes décisives délivrées par les remplaçants de Dortmund, leur total de huit après huit journées constitue un nouveau record de Bundesliga.

Bien sûr, il est encore trop tôt dans la saison pour savoir où cela mènera. Mais samedi, dans les couloirs de l’Allianz Arena, on sentait chez les acteurs du BVB que le club nourrit de réels espoirs de trophées cette année.

« Nous sommes venus ici pour gagner. Cela doit être notre état d’esprit cette saison », a déclaré Silva, dont le dernier titre remonte à plus de trois ans, avec le PSV Eindhoven. « Nous avons beaucoup de qualité dans notre équipe. Et nous savons que nous avons une équipe fantastique cette année. Les joueurs titulaires comme ceux qui entrent en jeu laissent toujours leur empreinte. C’est notre arme cette saison : tout le monde reste soudé, tout le monde est dans le même bateau et donne tout, car les supporters et toutes les personnes du club méritent de gagner des titres. »

Fabio Silva : ses statistiques au BVB