Pablo Sarabia, le joueur le plus décisif pour l'Espagne depuis l'Euro

Auteur du but de la victoire contre la Suisse jeudi soir, le joueur du PSG continue de briller sous les couleurs de la Roja.

Pablo Sarabia a gagné sa place comme l'un des joueurs les plus décisifs de l'équipe d'Espagne. Le joueur madrilène a gagné une place de titulaire pour Luis Enrique à l'Euro 2021 et depuis, il n'a cessé d'être dans les plans de l'entraîneur asturien.

Sarabia très efficace devant le but

Depuis le Championnat d'Europe, il a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives en 15 matches, ce qui signifie qu'il marque en moyenne un but toutes les 90 minutes qu'il joue sous le maillot rouge. Ce jeudi, il a marqué le but de la victoire contre la Suisse et contre le Portugal la semaine dernière, il a délivré une passe décisive à Álvaro Morata.

Ces chiffres font de lui le joueur le plus décisif devant le but de la Roja l'année dernière, car personne n'a marqué plus ou n'a été impliqué dans plus de buts. Ces chiffres laissent penser que sa place à la Coupe du monde 2022 au Qatar n'est pas du tout en danger.

Ses performances spectaculaires ont également eu une continuité au niveau du club, puisqu'il a inscrit 21 buts et fourni neuf passes décisives lors des 45 matchs qu'il a disputés pendant son prêt au Sporting Lisbonne.

Quel avenir pour Sarabia ?

Cependant, l'été 2022 sera très chargé pour Sarabia. L'ailier pourrait à nouveau quitter le PSG sous la forme d'un prêt ou d'un transfert et il ne manquera pas de prétendants après ses performances au Portugal mais surtout après être devenu une référence en équipe nationale.

La rumeur veut qu'il soit déjà lié à l'Atletico Madrid et on parle aussi d'un possible retour à Séville.

Le choix qu'il fera cet été sera déterminant pour qu'il maintienne son niveau et ses buts peuvent faire rêver l'Espagne au Qatar.