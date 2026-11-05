Comment regarder Oxford City contre Leicester City avec un VPN

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Présentation du match

FA Cup - Journée 1 6 nov. 2026 - 14:45 The RAW Charging Stadium

Oxford City reçoit Leicester City au RAW Charging Stadium, à Marston, pour une rare rencontre de FA Cup entre deux équipes évoluant à des niveaux très différents du football anglais.

Oxford City, qui dispute la National League North/South, s’attend à un sérieux défi face à Leicester City, qui évolue actuellement en League One sous la direction de Russell Martin. La capacité de la FA Cup à offrir de telles confrontations entre divisions contribue à la longévité de la compétition.

L’équipe d’Oxford City dirigée par Ross Jenkins aborde ce match après une défaite 1-3 contre South Shields en National League. Elle a toutefois fait preuve de résistance plus tôt dans son parcours en coupe en battant Torquay United lors des qualifications. Le soutien de son public sera essentiel si elle veut créer la surprise.

Leicester arrive dans une forme correcte. L’équipe de Martin a fait match nul 2-2 contre Stevenage lors de sa dernière rencontre de championnat, mais a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une nette victoire 3-0 face à Wigan Athletic.

Pour Oxford City, c’est le genre de rendez-vous qui peut marquer une saison. Pour Leicester, c’est l’occasion de poursuivre son parcours dans une coupe qui conserve son importance, quelle que soit la division dans laquelle évolue un club.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Oxford City contre Leicester City en direct.

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