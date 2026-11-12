Partager Suivez GOAL sur Google

Jesús Owono, le gardien de but de l'Andorre, reste toujours isolé chez lui, après avoir causé le décès de Jesús de Miguel, joueur de Tenerife.

Publicité

Le journal Marca a indiqué qu'Owono ne quitte presque plus son domicile et qu'il suit un traitement sous la supervision de psychologues et de médecins d'Andorre. Il commence peu à peu à retrouver une partie de ses forces, mais demeure encore loin de retrouver un semblant de vie normale.

En réalité, Owono n'a pas encore repris les entraînements et ne le fera que lorsqu'il s'en sentira prêt. Toutefois, le gardien d'Andorre a demandé à son club d'essayer d'organiser une rencontre avec la famille de Jesús de Miguel, que ce soit par le biais d'un message, d'un appel téléphonique ou d'un déplacement dans la ville de Tolède, afin de pouvoir partager la douleur qu'ils ressentent et de leur présenter ses condoléances en personne.

Le gardien avait d'ailleurs déjà voulu contacter la famille le lendemain de l'accident. Il avait même évoqué avec les membres de sa propre famille la possibilité d'assister aux obsèques du joueur, mais les dirigeants d'Andorre et ses proches lui ont conseillé de laisser passer davantage de temps avant de franchir cette étape.

Owono a de nouveau demandé que l'on tente de prendre contact avec les membres de la famille du défunt et de leur faire savoir qu'il se mettait à leur disposition et qu'il était prêt à leur apporter son soutien.

Publicité Publicité

Le club d'Andorre a pris contact avec le club de Tenerife pour discuter de cette question, et les dirigeants du club ont demandé qu'on lui accorde davantage de temps, afin de respecter l'état de deuil que traverse la famille.

Related Topics

Il faut donc patienter pour le moment, jusqu'à ce que la famille du joueur disparu retrouve autant que possible son équilibre psychologique, tandis qu'Owono tente dans le même temps de sortir d'un état psychologique difficile et complexe à surmonter, sans savoir encore s'il reprendra les entraînements ou le jeu aux côtés de ses coéquipiers.

La situation du gardien d'Andorre reste complexe. Gerard Piqué continue de se tenir à ses côtés et de lui apporter son soutien, veillant à lui rendre régulièrement visite.

Publicité

La mère du gardien et sa compagne sont également toujours présentes à son domicile pour l'accompagner durant cette période extrêmement difficile, tandis que ses coéquipiers tiennent à lui rendre visite presque quotidiennement pour s'assurer de son état et prendre de ses nouvelles.

Les clubs de Tenerife et d'Andorre gèrent cette situation avec beaucoup de sensibilité et de prudence, et donnent un exemple à suivre dans la manière d'aborder de telles circonstances, grâce à leur sagesse et à leur bon sens.

Publicité

La Fédération espagnole a elle aussi commencé à apporter son soutien, continuant de suivre la situation d'Owono et de ses coéquipiers, ainsi que celle des joueurs du club de Tenerife, bien entendu. Elle n'a pas négligé leur souffrance, même si elle agit loin des projecteurs.