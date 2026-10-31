Owen Wijndal affrontera samedi son ancien club, l’AZ, avec l’Ajax. Si les Amstellodamois sont favoris à ses yeux, les visiteurs d’Alkmaar disposent eux aussi de solides qualités.

« L’AZ est une très bonne équipe depuis des années », déclare Wijndal à De Telegraaf. « Elle a de la qualité, une manière de jouer bien définie et fait régulièrement émerger de nouveaux talents. On le voit encore cette saison. Je pense que tous les adversaires ont du mal face à l’AZ, pas seulement l’Ajax. »

Formé à l’AZ, Wijndal y a fait ses débuts professionnels il y a une dizaine d’années. Depuis, la philosophie et le style de jeu du club ont peu changé à ses yeux.

« Ils continuent de faire jouer beaucoup de jeunes issus de leur centre de formation. On reconnaît aussi immédiatement leur style de jeu : un football offensif, des latéraux qui montent beaucoup et prennent des initiatives. Cela fait toujours partie de l’identité du club », constate Wijndal. Interrogé ensuite sur les joueurs de l’AZ qui auraient leur place à l’Ajax, il répond :

« C’est difficile à dire, parce que nous avons aussi beaucoup de bons joueurs et qu’il faudrait regarder poste par poste. Mais en matière de qualité, Stengs a évidemment énormément de choses à offrir. Je trouve aussi que Clasie est un joueur formidable. Et il y a de grands talents comme Meerdink, Dijkstra et Smit. L’AZ a vraiment beaucoup de qualités. »

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L’Ajax ne devra donc surtout pas sous-estimer son adversaire samedi. « Bien sûr, on ne peut pas comparer la taille du club à celle de l’Ajax, du PSV ou du Feyenoord. Mais quand on regarde la qualité de l’équipe et la façon dont elle joue chaque saison les premiers rôles, son niveau est très élevé. Elle est rarement championne, mais tout le monde a du mal contre elle. »

Le coup d’envoi sera donné samedi à 21 h 00 à la Johan Cruyff Arena. Qui sera favori selon Wijndal ? « L’Ajax. Bien sûr, de bons joueurs nous ont rejoints et cela aide, mais je considère toujours l’Ajax comme favori dans le championnat néerlandais. »