Après FC Groningen - Ajax (2-5), Owen Wijndal a fait une révélation étonnante sur une habitude au sein de l’effectif de l’Ajax. Le latéral gauche explique comment la méthode de l’entraîneur Míchel Sánchez crée une situation inhabituelle pour les joueurs.

Alors que de nombreux entraîneurs néerlandais communiquent leur composition aux joueurs bien avant le match, Míchel attend, lui, le plus longtemps possible. Il ne la dévoile que quelques heures avant le coup d’envoi.

Selon lui, cela permet aux joueurs susceptibles d’être titulaires de rester pleinement concentrés sur leur préparation plus longtemps. Mais il apparaît désormais que cette méthode a aussi une autre conséquence.

« Non, je dois être honnête… », commence Wijndal, incapable de retenir son rire devant la caméra d’ESPN. « Parfois, avec quelques joueurs de l’équipe, on essaie aussi de deviner la composition. »

Le journaliste Cristian Willaert s’en étonne. « Oui, forcément, ça arrive un peu dans l’équipe. Mais en fait, on se trompe toujours », raconte Wijndal.

« Avec les entraîneurs précédents, on connaissait toujours la composition à l’avance, ou on pouvait effectivement s’en faire une idée grâce aux chasubles à l’entraînement. Cet entraîneur procède autrement : il dévoile la composition trois ou quatre heures avant le match. »

Wijndal comprend toutefois le choix de son entraîneur. « Je pense qu’il veut que tout le monde reste vigilant. On ne le sait pas avant, donc il faut rester vigilant. Je pense que c’est bon pour l’équipe. »