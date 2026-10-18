Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Owen WijndalESPN
Siep Engelen
Traduit par

Owen Wijndal fait une révélation sur une habitude étonnante au sein de l’effectif de l’Ajax : « Depuis l’arrivée de Míchel… »

FC Groningue vs Ajax
FC Groningue
Ajax
Eredivisie
O. Wijndal
Michel

Après FC Groningen - Ajax (2-5), Owen Wijndal a fait une révélation étonnante sur une habitude au sein de l’effectif de l’Ajax. Le latéral gauche explique comment la méthode de l’entraîneur Míchel Sánchez crée une situation inhabituelle pour les joueurs. 

Alors que de nombreux entraîneurs néerlandais communiquent leur composition aux joueurs bien avant le match, Míchel attend, lui, le plus longtemps possible. Il ne la dévoile que quelques heures avant le coup d’envoi. 

Selon lui, cela permet aux joueurs susceptibles d’être titulaires de rester pleinement concentrés sur leur préparation plus longtemps. Mais il apparaît désormais que cette méthode a aussi une autre conséquence. 

« Non, je dois être honnête… », commence Wijndal, incapable de retenir son rire devant la caméra d’ESPN. « Parfois, avec quelques joueurs de l’équipe, on essaie aussi de deviner la composition. » 

Le journaliste Cristian Willaert s’en étonne. « Oui, forcément, ça arrive un peu dans l’équipe. Mais en fait, on se trompe toujours », raconte Wijndal.

Prochains matchs
AJX

AJX

Ligue Conférence

22 oct. 2026

ATA

ATA

NEC

NEC

Eredivisie

25 oct. 2026

GRO

GRO

« Avec les entraîneurs précédents, on connaissait toujours la composition à l’avance, ou on pouvait effectivement s’en faire une idée grâce aux chasubles à l’entraînement. Cet entraîneur procède autrement : il dévoile la composition trois ou quatre heures avant le match. » 

Wijndal comprend toutefois le choix de son entraîneur. « Je pense qu’il veut que tout le monde reste vigilant. On ne le sait pas avant, donc il faut rester vigilant. Je pense que c’est bon pour l’équipe. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google