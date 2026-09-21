Michael Owen, ancien attaquant de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, a décrit Marcus Rashford comme « le maillon faible » de la ligne offensive de Manchester United, à la suite de son retour difficile dans les rangs de l'équipe à Old Trafford.

Rashford a été titulaire lors de quatre des cinq matchs disputés par Manchester United en Premier League depuis son retour au club, après des prêts à Aston Villa et au Barça, y compris le match qui s'est terminé sur un nul 1-1 face à Fulham au stade de Craven Cottage dimanche.

L'ailier a laissé entrevoir des éclairs de brillance à certains moments durant le début de cette saison, mais il n'a inscrit ni délivré aucune passe décisive lors des plus de 400 minutes qu'il a jouées toutes compétitions confondues.

Le joueur âgé de 28 ans a été remplacé durant la seconde période dans l'ouest de Londres en raison d'une blessure à la cuisse, ce qui a entraîné son exclusion de la prochaine liste de l'équipe d'Angleterre, tandis qu'Owen a exprimé son inquiétude au sujet du rendement et de l'état d'esprit de l'international anglais.

Owen a déclaré, via le réseau « Premier League Productions » : « Sur le côté gauche, Marcus Rashford était peut-être le plus discret de ces attaquants. Il était de nouveau discret aujourd'hui dans son langage corporel, juste un visage morose. Il semble qu'il ne prenne pas de plaisir au football, un aspect qui a provoqué une frustration continue avec Marcus. »

Il a ajouté : « On dirait que tout le poids du monde repose sur ses épaules, et on se demande comment ? Et pourquoi ? Il vit le rêve de tout le monde. Il y a certainement quelque chose en coulisses qui fait qu'il semble ne pas prendre de plaisir au football en ce moment. »

Rashford a totalisé 25 contributions offensives durant sa période éblouissante mais courte au Barça, dont 14 buts, mais la confiance qu'il avait acquise durant son passage dans la région de la Catalogne semble déjà avoir commencé à s'estomper.

Owen a poursuivi : « Le Barça représentait pour lui une dernière chance, et je n'arrivais pas à croire à sa chance de rejoindre une équipe de la taille du Barça. »

Il a continué : « Il a livré une prestation acceptable là-bas, mais pas assez bonne pour qu'ils le conservent, si bien qu'ils ont fini par dépenser une somme importante pour le remplacer en recrutant Anthony Gordon. Donc tout n'était pas parfait, et tout n'était pas rose, malgré tout embellissement du tableau que certains tentent de montrer. »

Il a enchaîné : « Puis il est revenu à Manchester United, et il n'a livré qu'une prestation acceptable, rien de plus. Et il devra peut-être livrer une prestation un peu meilleure au sein du trio offensif, car son poste en attaque est celui qui est menacé. »

Il a complété : « Des voix réclament le retour de Benjamin Sesko dans le onze de départ, si la blessure le permet bien sûr. Mais si cela se produit, Cunha passera sur le côté gauche, et Rashford sera le maillon faible de cette attaque au vu de la situation actuelle. »

Malgré la déception d'Owen concernant le début de saison de Rashford, il conserve toujours foi en la capacité de l'attaquant à briller de nouveau avec Manchester United, s'il parvient à atteindre le bon état d'esprit.

Owen a poursuivi en disant : « Il ne manque rien à ce garçon, il est grand, c'est un athlète absolument formidable, et sa touche de balle et ses éclairs techniques sont incroyables, il est aussi rapide. »

Il a enchaîné : « Il possède tout ce que l'on peut souhaiter chez un joueur, et cela vous montre que si vous n'avez pas le bon état d'esprit, c'est la chose la plus importante au football sans le moindre doute. Si vous êtes fort mentalement, vous pouvez aller loin dans le jeu, et il possède tous les atouts. »

Il a ajouté : « Quand il est confiant, heureux et que tout va bien, il peut surpasser tout le monde dans le monde. Mais il n'est pas fréquent que son esprit fonctionne de la bonne manière, et il n'est pas fréquent qu'il soit dans le bon état d'esprit. »

Il a conclu : « Il a 28 ans maintenant, et il devrait être au sommet de son football. Il devrait déchiqueter les défenses et inscrire de nombreux buts. Nous parlons de records qu'il pourrait battre. Il a la capacité de le faire, et il l'a montré par intermittence, mais nous ne le voyons pas de manière continue. »



Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »