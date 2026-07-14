Owen : « L'Angleterre va perdre la finale de la Coupe du monde… Voici mon conseil à Tuchel avant le match contre l'Argentine »

Michael Owen, ancienne star de l’équipe d’Angleterre, estime que Thomas Tuchel, le sélectionneur des « Trois Lions », devrait envisager « un ou deux changements » dans son onze de départ pour la demi-finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, mercredi soir.

Les Three Lions ont validé leur billet pour le dernier carré en battant la Norvège (2-1), tandis que l’Albiceleste a dominé la Suisse (3-1) pour atteindre ce stade.

Owen estime que les deux formations disposent encore d’une marge de progression significative avant leur première confrontation de ce niveau depuis plus de vingt ans.

« Je ne pense pas qu’aucune des deux équipes ait joué à la hauteur de son potentiel tout au long du tournoi », a déclaré Owen au journal anglais « Metro ».

Il a ajouté : « Nous n’avons pas bien joué face à la Norvège. En fait, la Norvège a peut-être mieux joué que nous. Nous devons donc absolument faire mieux pour remporter cette demi-finale et le tournoi. »

Il a poursuivi : « Mais il en va de même pour l’Argentine. Je ne dis pas qu’ils ont eu la partie facile, mais en théorie, ils ont dû fournir un effort considérable pour atteindre les demi-finales. Les deux équipes se croient donc capables de l’emporter ; la situation est largement équilibrée. »

Si Owen ne s’attend pas à ce que le sélectionneur allemand procède à des changements face à l’Argentine, il estime toutefois que Tuchel devrait donner à Bukayo Saka, après sa prestation encourageante en tant que remplaçant contre la Norvège, l’occasion de briller dès le coup d’envoi à la place de Noni Madueke.

Owen estime toutefois que Tuchel effectuera au maximum un ou deux ajustements : « L’équipe a été très stable tout au long du tournoi. Je ne pense pas qu’il changera grand-chose maintenant. »

Il estime que le poste d’ailier droit est celui où Tuchel pourrait intervenir : « Saka et Madueke aiment tous deux s’élancer vers leurs défenseurs et les dépasser. »

Il a conclu : « Saka revient de blessure et retrouve peu à peu son niveau, mais je le vois titulaire pour ce match. C’est un match tellement important qu’on ne peut pas se passer de lui. »

Enfin, le latéral droit Reece James, entré en jeu contre la Norvège, devrait tout faire pour récupérer son poste de titulaire.

Owen a déclaré : « Lorsqu’il est en forme, Reece James est sans aucun doute l’un des meilleurs arrières droits au monde. »

Il a ajouté : « Lorsqu’on examine les meilleurs joueurs mondiaux à leur poste et qu’on se demande : “Est-ce que ce joueur fait partie des meilleurs au monde à son poste ?”, on répondra que Harry Kane et Jude Bellingham en font partie, mais Reece James appartient également à cette catégorie. »

Il a ajouté : « Compte tenu de ces éléments, il faut envisager de le titulariser. Il n’est pas absent depuis un ou deux mois. Donc, s’il est en forme physiquement, je serai enclin à le faire. »

En cas de succès contre l’Argentine, les Three Lions disputeraient leur première finale depuis 1966, face au vainqueur du duel Espagne-France.

À ce sujet, Owen, l’ancienne star de Liverpool et du Real Madrid, a déclaré : « En tant que supporter anglais, je pense que nous sommes tout à fait capables d’atteindre la finale. Je pense que nos chances seront meilleures face à l’Espagne que face à la France. Mais ces deux équipes resteront les grandes favorites pour nous battre. »

Il conclut : « Je pense que nous atteindrons la finale et que nous la perdrons. C’est mon sentiment. Mon cœur est avec l’Angleterre, mais ma raison me dit que la France est meilleure que nous, et peut-être l’Espagne aussi. »