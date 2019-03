Owen : "Kane et Hazard s'intégreraient parfaitement au Real Madrid"

Selon Michael Owen, Eden Hazard ou Harry Kane ont tous les atouts pour évoluer au Real Madrid.

Michael Owen imagine bien certaines stars de au , comme Harry Kane et Eden Hazard.



Kane a été présenté comme une recrue potentielle de la Maison Blanche au poste d'avant-centre. Il a inscrit 164 buts en 249 apparitions avec .



Mais c’est le nom d'Eden Hazard qui revient le plus souvent depuis quelques années. L’international belge serait toujours dans les petits papiers du club madrilène, selon les informations de Goal.

Le Real Madrid à la recherche d'une nouvelle star après la perte de Cristiano Ronaldo l'an dernier et l'ancien attaquant anglais Michael Owen estime que Kane ou Hazard ont le profil de l'emploi.



"Il y a beaucoup de bons joueurs et d'équipes en Premier League. Nous le voyons bien en ", a-t-il déclaré à AS. "Bien sûr, ils pourraient s'intégrer au Real Madrid. Kane est très bon, Hazard est très très bon ... tous les deux sont d'excellents joueurs, sans aucun doute."



Mais Owen admet aussi qu'un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo ne se remplace pas facilement.



"Il est impossible de remplacer un joueur comme Cristiano", a-t-il ajouté. "Un petit club peut peut-être engager beaucoup de joueurs mais les grands clubs ne disposent que d'un nombre limité de joueurs. Peut-être que 10 joueurs au monde pourraient signer pour le Real Madrid. C'est très compliqué.

"En outre, maintenant tous les clubs sont financièrement stables, ils ont de l'argent et ils n'ont pas besoin de vendre... Tout cela pourrait contribuer à ce que Madrid ne recrute personne. Le grand avantage du Real Madrid est son histoire. Chaque footballeur veut jouer là-bas".



"Leur saison n'a pas bien débuté, ils n'ont pas surfé sur la saison dernière, qui était fantastique. Et c'est difficile quand votre meilleur joueur s'en va, et votre entraîneur [Zinedine Zidane] ... [Santiago] Solari, qui était mon coéquipier, a fait du bon travail, mais ce n’était pas suffisant".



Pour rappel, Zinédine Zidane a fait son grand retour cette semaine.