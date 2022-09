L'ovation du Parc, son triplé contre le Barça : Mbappé revient sur ses meilleurs moments en Ligue des champions avec le PSG

Avant la rencontre contre le Maccabi Haïfa, Kylian Mbappé est revenu pour PSG TV sur ses meilleurs moments en C1 avec le club parisien.

PSG-Bayern 2017, son premier match au Parc en Ligue des champions

« Je viens de digérer un transfert exorbitant à 18 ans. Premier match à domicile. J'étais dans mon élan monégasque. On avait réussi à jouer contre une grosse équipe. Gagner à domicile, à la maison ça envoyait un message. On avait réussi vraiment à faire une belle prestation. Etre ovationné par le Parc de Princes, c'est sûr que c'est spécial. C'était la meilleure façon de lancer mon aventure parisienne. »

FC Barcelone-PSG 2021, son triplé au Camp Nou

Transformation ! Je pense que cette nuit-là, je passe de très bon joueur à vraiment un top top joueur. On a vraiment réussi à poser notre jeu ce soir-là et j'arrive à mettre un triplé au Camp Nou, donc c'est sûr que c'est quelque chose de spécial et franchement j'étais fier. J'étais fier parce qu'il fallait jouer avec beaucoup de personnalité. Comme je dis toujours, dans les soirées de Ligue des Champions, les joueurs ne peuvent pas se cacher, et ce soir-là, on ne s'était pas cachés. »