Comment regarder Ouzbékistan U17 - Italie U17 avec un VPN

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 26 nov. 2026 - 09:00

L’Ouzbékistan U17 reçoit l’Italie U17 dans le cadre du groupe E de la Coupe du monde U17. Le stade et la ville qui accueilleront la rencontre n’ont pas encore été confirmés.

L’Italie aborde ce match en tête du groupe. Elle a remporté ses cinq dernières rencontres, dont une victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire le 23 novembre.

Cette série repose sur une défense solide. L’Italie n’a encaissé qu’un seul but lors de ces cinq matches et n’en a concédé aucun face à la Jamaïque, à la France, à l’Arménie et au Luxembourg.

L’Ouzbékistan occupe la deuxième place du groupe et reste sur une victoire 6-2 contre la Jamaïque le 23 novembre. Trois jours plus tôt, il s’était incliné 2-1 face à la Côte d’Ivoire.

Les deux équipes se sont déjà affrontées dans ce tournoi. L’Italie s’est imposée 3-2 en novembre 2025 : l’Ouzbékistan sait donc à quel point cette confrontation peut être serrée.

Voici les informations disponibles pour suivre le match, ainsi que les dernières nouvelles des équipes, leur forme et le classement.

Les informations officielles concernant la diffusion d’Ouzbékistan U17 - Italie U17 ne sont pas disponibles pour le moment. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées une fois les détenteurs des droits confirmés.

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