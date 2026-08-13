La direction du club anglais de Manchester City a donné son accord pour le transfert de son milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders vers le club saoudien d'Al-Qadsiah, dans l'une des plus grosses opérations du mercato estival actuel, après un accord verbal définitif conclu entre toutes les parties concernées.

Selon les informations confirmées par le fiable journaliste italien Fabrizio Romano, expert des transferts de joueurs et d'entraîneurs en Europe, le club anglais a accepté de recevoir une somme estimée à environ 61 millions d'euros en échange du départ du joueur, tandis que les directions des deux clubs ont déjà entamé l'échange des documents officiels en vue de finaliser les signatures et d'annoncer officiellement l'opération dans les prochaines heures.

Fabrizio Romano a indiqué, sur sa page du réseau social « X », que Reijnders n'a pas pris part à l'entraînement de son équipe aujourd'hui, signe clair que les démarches de son transfert touchent à leur fin, puisqu'il attend le feu vert pour se rendre en Arabie saoudite afin de rejoindre les rangs d'Al-Qadsiah et de passer la visite médicale de routine.

Cette opération constitue l'un des mouvements les plus marquants du marché des transferts actuel, non seulement en raison de la valeur financière élevée qui reflète le poids technique du joueur, mais aussi parce qu'elle confirme que les clubs saoudiens continuent d'attirer les stars de premier plan des grands championnats européens.

Reijnders avait rejoint Manchester City comme l'un des piliers importants du milieu de terrain, et il a affiché des prestations remarquables qui ont attiré l'attention de nombreux clubs, mais l'offre alléchante présentée par Al-Qadsiah, ainsi que le projet sportif ambitieux mené par le club, ont fait pencher sa décision vers un départ pour la Saudi Pro League.

L'arrivée de Reijnders devrait constituer un apport technique de taille pour l'effectif d'Al-Qadsiah, alors que le club cherche à lutter fermement pour les premières places la saison prochaine et à renforcer ses rangs avec des noms de dimension internationale capables de faire la différence.

Ayyoub Bouaddi, le remplaçant idéal

De l'autre côté, la direction de l'Etihad Stadium a commencé à élaborer un plan alternatif pour reconstruire le milieu de terrain après le vide attendu à la suite du départ du Néerlandais.

Malgré l'arrivée récente de Reijnders en provenance de l'AC Milan il y a seulement 12 mois, son rendement technique n'a pas été à la hauteur des attentes de la direction de City, et il n'est pas parvenu à convaincre les décideurs par un niveau qui lui garantirait la continuité.

C'est pourquoi les Citizens ont placé le prometteur Marocain Ayyoub Bouaddi, joyau du club français de Lille, en tête de la liste des candidats à sa succession, tout en gardant fermement sur la table des négociations l'option de l'Argentin Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea.