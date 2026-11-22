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Michael Olise, star du Bayern Munich, a suscité une vive polémique ces dernières heures avec un geste qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur son avenir.

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Olise a été l'un des noms les plus cités lors du dernier mercato estival, son nom ayant été fortement associé à un transfert au Real Madrid pour renforcer l'attaque. Mais le club merengue, présidé par Florentino Pérez, a finalement tranché après le refus du Bayern, en recrutant l'Ivoirien Yan Diomande, qui a jusqu'ici dépassé toutes les attentes et séduit l'entraîneur José Mourinho ainsi que le public de Santiago-Bernabéu.

Malgré cela, les spéculations autour d'Olise ne se sont pas arrêtées, d'autant que son contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en 2029.

Le quotidien français L'Équipe avait rapporté en juillet dernier que le joueur avait confié à ses coéquipiers en équipe de France qu'il jouerait sous les ordres de Mourinho, ce qui avait encore alimenté les rumeurs autour de ce transfert.

Avec la volonté du club bavarois de conserver l'international français et l'arrivée de Diomande au Real Madrid, les choses s'étaient quelque peu calmées. Mais l'avenir du joueur français est revenu sur le devant de la scène aujourd'hui.

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Selon le site Foot Mercato, l'international français a déclenché la polémique en likant une publication critiquant la direction du Bayern Munich. Il s'agit en réalité d'un post du journaliste Fabrizio Romano, qui relaie les vives critiques adressées par la FIFPRO à la direction du Bayern Munich au sujet du dossier Jamal Musiala.

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Dans un communiqué publié par la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO), on peut lire : « Le président d'honneur, le directeur général et l'ancien directeur général du Bayern Munich ont successivement remis en question le contrat de Musiala. Selon la FIFPRO, il s'agit d'une stratégie coordonnée visant à faire pression sur Musiala et ses agents avant toute négociation. Un club de la stature du Bayern Munich doit faire preuve de davantage de sagesse. Le Bayern Munich a le devoir de protéger Musiala. » Olise semble donc approuver ces critiques.

Reste désormais à savoir quelle est la nature de la relation entre Michael Olise et la direction du Bayern Munich, après ce geste surprenant de la star française.

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Une critique claire envers le Bayern Munich

La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO) a critiqué samedi les déclarations publiques répétées des dirigeants du Bayern Munich au sujet du contrat de Jamal Musiala.

Le syndicat estime que ces déclarations constituent une stratégie coordonnée visant à faire pression sur le joueur et ses représentants avant d'éventuelles négociations, et demande au club de respecter ses engagements contractuels et de ne pas faire de l'état de santé du joueur et de son avenir un sujet de débat public.

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Il a ajouté que le Bayern avait la responsabilité de prendre soin de son joueur, avertissant que l'incertitude quant à l'avenir pouvait nuire à la santé mentale des footballeurs professionnels, notamment pendant les périodes de convalescence après une blessure.

Le syndicat considère que le fait de transformer l'avenir de Musiala et son état de santé en sujet de débat public accentue la pression qui pèse sur lui.

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La FIFPRO a insisté sur la nécessité de discuter de toute réserve concernant le contrat en privé avec le joueur et ses représentants, loin des déclarations médiatiques.

Le syndicat a souligné que les contrats devaient être respectés, précisant qu'une blessure ou une baisse de niveau du joueur ne donne pas au club le droit de rouvrir des conditions qu'il a préalablement acceptées, tout comme une série de performances exceptionnelles ne donne pas automatiquement au joueur le droit de réclamer une augmentation de salaire.

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Il a rappelé que les clubs, les ligues et les syndicats de joueurs étaient convenus, au niveau de la FIFA, de considérer la stabilité contractuelle comme l'un des principes fondamentaux du jeu, un principe qui protège aussi bien les clubs que les joueurs.

La FIFPRO a conclu son communiqué en affirmant son soutien à Musiala et à tous les joueurs qui respectent leurs engagements contractuels, appelant les clubs à en faire de même.