Ouverture d'une enquête disciplinaire contre le PSG

L'UEFA a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre le PSG en raison des incidents qui se sont produits lors du match contre MU.

Déjà sanctionné en début de saison pour de différentes infractions commises par ses supporters mais aussi par le club lui-même, le PSG encourt de nouvelles sanctions de la part des instances européennes. Plusieurs charges pèsent contre les Franciliens en raison des débordements qui se sont produits lors du match de Ligue des Champions contre Manchester United.

Les supporters des champions de France, qui étaient présents à Old Trafford, se seraient rendus coupables de jet de fumigène, jets de projectiles, actes de dégradation et dérangement envers le reste de la foule. Autant de transgressions qui risquent de couter cher à leur club, au sens propre comme au figuré.

Une enquête disciplinaire a été ouverte, et le cas du PSG sera examiné le 28 février prochain par l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA. À noter que Manchester United est aussi inquiété. Les Anglais ont provoqué le blocage d'escaliers et de lancement de projectiles.

Pour rappel, lors de la phase des poules de cette C1, la tribune Auteuil a été fermée à l'occasion du match contre l'Etoile de Rouge de Belgrade.

A noter enfin qu'une enquête disciplinaire a aussi été ouverte à l'encontre du Zenit et de Fenerbahçe, qui se sont affrontés mardi en Ligue Europa.