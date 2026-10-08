L'audience devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) s'est ouverte ce jeudi matin, dans la ville suisse de Lausanne, pour examiner le recours déposé par la Fédération sénégalaise de football contre la décision de la Confédération africaine de football (CAF) concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 face au Maroc.

Le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 en finale de la compétition, disputée en janvier dernier, mais la CAF a ensuite rendu une décision attribuant le titre au Maroc au motif du retrait des joueurs des Lions de la Teranga, en signe de protestation contre la décision de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala d'accorder un penalty au Maroc.

Participent à l'audience les représentants des trois parties, à savoir le Sénégal, le Maroc et la Confédération africaine de football, aux côtés des avocats de chaque partie, lors d'une séance qui pourrait se prolonger jusqu'à 16 heures, heure locale de Lausanne (5 h 00 à La Mecque, 2 h 00 à Rabat).

Avant le début de l'audience, Matthieu Reeb, directeur général du Tribunal arbitral du sport, a confirmé que la formation arbitrale réunissait trois professeurs : le Français Gérald Simon, l'Allemand Ulrich Haas et l'Italien Luigi Fumagalli.

Le directeur du Tribunal arbitral du sport a déclaré, dans des propos à la presse rapportés depuis Lausanne par la chaîne française RMC : « L'audience a débuté en présence des représentants de toutes les parties, le Sénégal, le Maroc et la Confédération africaine de football, et toutes les parties sont représentées par des avocats. Nous avons un calendrier relativement strict, fixé en accord avec les parties elles-mêmes. »

Et d'ajouter : « L'audience est censée se poursuivre jusqu'à 15 heures, 15 h 30 ou 16 heures (heure de Lausanne), et je ne pense pas qu'elle dépassera 16 heures. »

Pas de décision aujourd'hui ni demain

Le directeur du Tribunal arbitral du sport a précisé que le verdict dans l'affaire ne serait pas rendu dès la fin de l'audience, indiquant que la formation avait besoin de temps pour étudier le dossier et préparer la décision ainsi que ses motifs juridiques.

Il a déclaré : « Notre objectif est de rendre la décision le plus rapidement possible après l'audience. »

Il a poursuivi : « Je ne pense pas que la décision sera rendue aujourd'hui ni demain, et j'en suis presque certain. Quant à l'étape suivante, il nous faudra peut-être attendre cet après-midi pour obtenir des informations supplémentaires du Tribunal, afin que je puisse vous donner davantage de détails. »

Il a ajouté : « Mais cela pourrait prendre quelques jours, voire quelques semaines, si les arbitres souhaitent préparer une décision complète comprenant les motifs juridiques. »

Un message aux supporters du Maroc et du Sénégal

Le directeur du Tribunal arbitral du sport a tenu à adresser un message aux supporters des sélections marocaine et sénégalaise, compte tenu de la longueur de l'attente pour connaître le sort de l'affaire qui a suscité une vive polémique depuis la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Il a déclaré : « Je sais parfaitement que l'attente des supporters marocains et sénégalais, ainsi que de tous les supporters africains, a beaucoup trop duré. »

Et d'ajouter : « Nous avons établi le calendrier de la procédure en accord avec toutes les parties concernées, et le programme de l'audience d'aujourd'hui a lui aussi été fixé d'un commun accord entre toutes les parties. »

Le directeur du Tribunal arbitral du sport a conclu son intervention en soulignant que l'institution qu'il dirige, en tant que dernière instance à statuer sur les affaires de justice sportive, s'efforce de clore le dossier le plus rapidement possible.

Il a déclaré : « L'objectif du Tribunal arbitral du sport, en tant que dernière instance à statuer sur les questions de justice sportive, est de rendre une décision motivée dans les plus brefs délais après l'audience d'aujourd'hui. »

Ainsi s'ouvre une étape décisive du litige juridique sur l'identité du champion de la Coupe d'Afrique des nations 2025, dans un climat d'attente au Maroc et au Sénégal pour savoir si le Tribunal arbitral du sport confirmera la décision de la CAF ou l'annulera et réexaminera le sort du titre.