« Outre Shane Kluivert, l’Ajax s’intéresse à cinq autres joueurs du FC Barcelone. »

En quête de renforts potentiels pour l’Ajax, Jordi Cruijff s’intéresse aussi au Barça Atlètic, selon le quotidien catalan Sport. L’article évoque plusieurs joueurs qui pourraient être écartés du FC Barcelone.

Selon le spécialiste des clubs Lluís Miguelsanz, Cruijff s’intéresse particulièrement au gardien Iñaki Peña (27 ans), au milieu de terrain Marc Casadó (22 ans) et à l’attaquant Roony Bardghji (20 ans). Les deux derniers semblent toutefois hors de portée pour l’Ajax.

Jofre Torrents (19 ans), Guille Fernández (17 ans) et Shane Kluivert (18 ans) apparaissent comme des cibles plus réalistes pour un prêt vers Amsterdam.

Shane Kluivert est le plus jeune fils de l’ancien buteur vedette Patrick Kluivert, qui a permis à l’Ajax de remporter la Ligue des champions en 1995.

Les deux clubs auraient déjà évoqué plusieurs noms. « Cruijff connaît parfaitement les joueurs formés à La Masia et a une préférence marquée », ajoute le journaliste.

« L’Ajax est très séduit par l’ailier Shane Kluivert. Ils estiment qu’il peut franchir un cap aux Pays-Bas et s’y adapter parfaitement, même s’il reste à déterminer s’il sera prêté cet été ou si Barcelone préférera le conserver », écrit Miguelsanz.

Kluivert a récemment prolongé son contrat avec le Barça de deux saisons, ce qui le lie au club catalan jusqu’en juin 2028.